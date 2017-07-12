Эксперты ОЭСР ознакомились с инновационными технологиями в работе российских налоговых органов

10 июля в Федеральной налоговой службе состоялась встреча руководителя ФНС России Михаила Мишустина с директором Центра по налоговой политике ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) Паскалем Сан-Аманом и руководителем Секретариата Форума по налоговому администрированию ОЭСР Питером Грином.

В рамках встречи стороны обсудили подготовку к конференции ОЭСР по налоговому администрированию в Осло в сентябре 2017 года, где будут подведены итоги проекта ФНС России по электронным услугам и цифровым каналам доставки. В частности, планируется обсудить практическую пользу разработанной ФНС России модели цифровой зрелости, которая позволяет налоговым администрациям самостоятельно оценить уровень внедрения той или иной инновационной технологии в свою деятельность и понять, куда двигаться дальше.

Михаил Мишустин также рассказал о последних нововведениях в российской налоговой системе и представил первые результаты этих новшеств. Так, в 2017 году в России начался переход на онлайн кассы, которые передают налоговым органам информацию о покупках-продажах автоматически через интернет. В системе зарегистрировано более 900 тысяч касс. Ежедневно онлайн-кассы передают в ФНС России информацию более чем о 70 млн чеках. С начала функционирования системы пробито 5 млрд чеков на сумму более 2,7 трлн рублей.

Глава ФНС России подчеркнул, что Налоговая служба создала все условия для комфортного перехода налогоплательщиков на работу по новой технологии. В частности, создан Личный кабинет, в котором можно зарегистрировать новую кассу онлайн, не посещая инспекцию лично.

Михаил Мишустин также ознакомил коллег из ОЭСР с инновационной автоматизированной системой администрирования налога на добавленную стоимость АСК НДС-2, позволяющей контролировать формирование добавленной стоимости на всем жизненном цикле движения товара. В основу работы системы заложен принцип «зеркального» сопоставления операций контрагентов, подчеркнул руководитель ФНС России.

В результате использования АСК «НДС-2» в 2016 году поступление НДС составило 2,7 трлн рублей, что на 8,5 % (или на 209,1 млрд рублей) больше, чем за 2015 год. Количество юридических лиц, потенциально находящихся в зоне риска, сократилось в 2,5 раза.

Михаил Мишустин и представители ОЭСР также обсудили вопросы внедрения автоматического обмена информацией между странами, направленного на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Присоединение к международному автоматическому обмену информацией о финансовых счетах российских налоговых резидентов за рубежом, а также обмен страновыми отчетами позволит получить полную картину о финансово-хозяйственной деятельности и повысить эффективность предпроверочного анализа контрольной работы.

ОЭСР – одна из самых влиятельных организаций в экономической сфере, членами которой являются развитые страны мира. Текущая международная налоговая реформа (внедрение автоматического обмена информацией и рекомендаций Плана по BEPS (Base Erosion and Profit Shifting/План действий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения) основывается на разработках ОЭСР. На площадке ОЭСР также созданы механизмы, которые контролируют реализацию указанной реформы. Ведущую роль в данном процессе занимает Центр ОЭСР по налоговой политике и администрированию и лично его директор Паскаль Сан-Аман.