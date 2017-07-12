Клерк.Ру
 

Эксперты ОЭСР ознакомились с инновационными технологиями в работе российских налоговых органов

12.07.17 17:37

10 июля в Федеральной налоговой службе состоялась встреча руководителя ФНС России Михаила Мишустина с директором Центра по налоговой политике ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) Паскалем Сан-Аманом и руководителем Секретариата Форума по налоговому администрированию ОЭСР Питером Грином.

В рамках встречи стороны обсудили подготовку к конференции ОЭСР по налоговому администрированию в Осло в сентябре 2017 года, где будут подведены итоги проекта ФНС России по электронным услугам и цифровым каналам доставки. В частности, планируется обсудить практическую пользу разработанной ФНС России модели цифровой зрелости, которая позволяет налоговым администрациям самостоятельно оценить уровень внедрения той или иной инновационной технологии в свою деятельность и понять, куда двигаться дальше.

Михаил Мишустин также рассказал о последних нововведениях в российской налоговой системе и представил первые результаты этих новшеств. Так, в 2017 году в России начался переход на онлайн кассы, которые передают налоговым органам информацию о покупках-продажах автоматически через интернет. В системе зарегистрировано более 900 тысяч касс. Ежедневно онлайн-кассы передают в ФНС России информацию более чем о 70 млн чеках. С начала функционирования системы пробито 5 млрд чеков на сумму более 2,7 трлн рублей.

Глава ФНС России подчеркнул, что Налоговая служба создала все условия для комфортного перехода налогоплательщиков на работу по новой технологии. В частности, создан Личный кабинет, в котором можно зарегистрировать новую кассу онлайн, не посещая инспекцию лично.

Михаил Мишустин также ознакомил коллег из ОЭСР с инновационной автоматизированной системой администрирования налога на добавленную стоимость АСК НДС-2, позволяющей контролировать формирование добавленной стоимости на всем жизненном цикле движения товара. В основу работы системы заложен принцип «зеркального» сопоставления операций контрагентов, подчеркнул руководитель ФНС России.

В результате использования АСК «НДС-2» в 2016 году поступление НДС составило 2,7 трлн рублей, что на 8,5 % (или на 209,1 млрд рублей) больше, чем за 2015 год. Количество юридических лиц, потенциально находящихся в зоне риска, сократилось в 2,5 раза.

Михаил Мишустин и представители ОЭСР также обсудили вопросы внедрения автоматического обмена информацией между странами, направленного на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Присоединение к международному автоматическому обмену информацией о финансовых счетах российских налоговых резидентов за рубежом, а также обмен страновыми отчетами позволит получить полную картину о финансово-хозяйственной деятельности и повысить эффективность предпроверочного анализа контрольной работы.

ОЭСР – одна из самых влиятельных организаций в экономической сфере, членами которой являются развитые страны мира. Текущая международная налоговая реформа (внедрение автоматического обмена информацией и рекомендаций Плана по BEPS (Base Erosion and Profit Shifting/План действий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения) основывается на разработках ОЭСР. На площадке ОЭСР также созданы механизмы, которые контролируют реализацию указанной реформы. Ведущую роль в данном процессе занимает Центр ОЭСР по налоговой политике и администрированию и лично его директор Паскаль Сан-Аман.

Стань экспертом

Федеральная налоговая служба

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
ФНС завершает создание реестра ЗАГС
 
Бухгалтерские новости
 
ФНС довольна своей работой по сбору страховых взносов
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения127
Клерк
yante прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
18:24
Клерк
Кошки Рyлят прокомментировал материал «Если нет бюджета на рекламу: 25 лайфхаков, как самому продвигать бизнес»
17:48
Аноним прокомментировал материал «Альфа-банк приостановил членство в Ассоциации российских банков»
17:48
Аноним прокомментировал материал «Альфа-Банк пожаловался в ФАС на массовое закрытие военными своих счетов»
17:45
Клерк
hub прокомментировал материал «Местным властям разрешат оспаривать кадастровую стоимость земли»
17:36
Аноним прокомментировал материал «Если нет бюджета на рекламу: 25 лайфхаков, как самому продвигать бизнес»
17:24
Клерк
yante прокомментировал материал «Чем грозит новый показатель в счете-фактуре»
17:12
Клерк
hub прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
17:11
Клерк
YUM прокомментировал материал «Чем грозит новый показатель в счете-фактуре»
17:10
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
17:09
Клерк
yante прокомментировал материал «Чем грозит новый показатель в счете-фактуре»
17:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Утверждены новые стандарты налоговых документов»
16:22
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «При продаже недвижимости со сроком владения от 5 лет НДФЛ платить не нужно»
16:19
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
16:08
Аноним прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
16:07
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
16:02
Клерк
Witov прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
15:51
Аноним прокомментировал материал «За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы»
15:51
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Бывший гендиректор может подать заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ»
15:46
Аноним прокомментировал материал «Кому я должен - всем прощайте: все о банкротстве физлиц»
15:46
Аноним прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
15:46
Клерк
Кошки Рyлят прокомментировал материал «За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы»
15:41
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
15:37
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы»
15:34
Клерк
Witov прокомментировал материал «Правительство решит, кому же быть самозанятым»
15:34
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы»
15:27
Аноним прокомментировал материал «За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы»
15:26
Клерк
Кошки Рyлят прокомментировал материал «За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы»
15:17
Аноним прокомментировал материал «При продаже недвижимости со сроком владения от 5 лет НДФЛ платить не нужно»
15:15
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В Калининграде чиновникам запретили Facebook, Яндекс, Skype и Gmail»
15:00
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы»
14:58
Аноним прокомментировал материал «Как эффективно и без траты нервов общаться с начальником-тираном?»
14:25
Клерк
mityai прокомментировал материал «В Калининграде чиновникам запретили Facebook, Яндекс, Skype и Gmail»
14:23
Аноним прокомментировал материал «Страшная сказка про должную осмотрительность»
14:06
Аноним прокомментировал материал «В Калининграде чиновникам запретили Facebook, Яндекс, Skype и Gmail»
14:03
еще
 