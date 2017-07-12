Утверждены новые стандарты налоговых документов

Федеральная налоговая служба утвердила стандарты форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий. Утверждены так же порядок их заполнения, разработки и оформления.

Стандарты используются для разработки документов по налоговому контролю (в частности, налоговых деклараций), валютному контролю, а также при подготовке формпо госрегистрации организаций и ИП.

Прежний регламент, используемый при подготовке документов, утвержденный приказом ФНС России от 20.12.2010 N ММВ-7-6/741@, признан недействительным.