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Транспортный налог на дорогие автомобили может вырасти

12.07.17 12:45

На автомобили стоимость дороже 3 млн. рублей могут повысить транспортный налог. Об этом заявил министр промышленности Денис Мантуров на выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге.

По его словам, этот вопрос обсуждается с Минфином и окончательное решение еще не принято, пишет «Российская газета».

Напомним, в соответствии с пунктом 2 статьи 362 НК, с 1 января 2014 года исчисление суммы транспортного налога в отношении автомобилей со средней стоимостью от 3 млн рублей производится с учетом повышающих коэффициентов, применяемых в зависимости от года выпуска машины. В перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового периода 2017 года включено более 900 машин.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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