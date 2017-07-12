ФНС завершает создание реестра ЗАГС

Федеральная налоговая служба приступила к завершающему этапу создания федеральной информационной системы Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»), сообщает пресс-служба ведомства.

Реестр ЗАГС объединит все записи актов гражданского состояния с 1926 года в одном ресурсе и должен начать работу с 1 января 2018 года.

Федеральная налоговая служба планирует в ближайшее время поставить в органы ЗАГС около 15000 специализированных защищенных программно-аппаратных комплексов для сотрудников, производящих регистрацию актов гражданского состояния на всей территории страны – от Калининграда до Владивостока. Кроме того, будет проведено масштабное обучение всех сотрудников ЗАГС, для которых будут оборудованы специализированные рабочие места.

Внедрение единого программного обеспечения, завершение перевода всех имеющихся записей в электронный вид, включение их в состав сведений ФГИС «ЕГР ЗАГС» позволит предоставлять услуги ЗАГС гражданам, независимо от их места проживания и места хранения информации.