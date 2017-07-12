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Изменения в Трудовой кодекс будут вносить по новому порядку

12.07.17 14:17

Сегодня на дневном пленарном заседании Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект № 120495-7 "О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса Российской Федерации в части уточнения порядка внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".

Этим законопроектом запрещается вносить несистемные правки в ТК. Все изменения в кодекс должны вносится только отдельными федеральными законами, а не включаться в тексты других законов. Такие требования уже установлены для поправок в Налоговый и Гражданский кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях.

По мнению авторов законопроекта, несистемные поправки не получают должной, объективной и всесторонней правовой оценки, и, как следствие, принятые в таком порядке законы могут создать угрозу ущемления прав, свобод и законных интересов сторон трудовых правоотношений, привести к обострению социальных конфликтов и нагнетанию социального напряжения в российском обществе.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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