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Муки выбора: ИП или наемный работник

13.07.17 12:49

Накануне читатели нашего форума пытались разобраться, что с материальной точки зрения более выгодно – быть наемным работником или оформиться в качестве ИП.

Подскажите пожалуйста, как будет выгоднее человеку при получении заработной платы. Платить налоги с "белой" зарплаты (приблизительно 80.000 в месяц) или оформить ИП (с таким же месячным доходом)?
- Аноним

Как подсчитали наши читатели, при ежемесячном доходе в 80 тыс. рублей НДФЛ наемного работника составит 124800 руб., а налог по УСН и взносы ИП – 57600 руб. Более того, если речь идет о собственнике бизнеса, то к «зарплатным расходам» следует прибавить и страховые взносы, вместе с которыми с зарплатного дохода в 80 тыс. рублей надо будет уплатить в год 80000*12*43,2%=414720 руб., что в более чем в 7 раз превышает «налоговые потери» ИП. Вот такая вот арифметика…

Между тем некоторые клерки отмечают, что в ряде случаев даже при таких вводных данных выгоднее быть наемным работником (если речь не идет о собственнике бизнеса), так как удержанный НДФЛ можно вернуть, воспользовавшись налоговым вычетом, а трудовой договор дает социальные гарантии в виде оплаты больничных, отпусков и т.д.

А если бы перед вами стоял выбор – оформиться по трудовому договору с зарплатой 80 тыс. и удержанием НДФЛ или стать ИП и платить налог в 2 раза меньше, что бы выбрали вы?

Обсуждение происходит в теме форума «помогите определиться».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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