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С начала 2017 года работодатели Хакасии заплатили около 3 млн. руб. штрафов за СЗВ-М

13.07.17 16:19

Пенсионный фонд обращает внимание работодателей на необходимость вовремя сдавать отчётность о количестве работающих у них сотрудников. Крайний срок сдачи СЗВ-М за июнь – 17 июля. То есть остаётся 3 рабочих дня, включая сегодняшний.

Цель ежемесячной отчётности по персонифицированному учёту – подтвердить факт трудоустройства либо увольнения пенсионеров для последующей индексации им страховой пенсии. Однако не все делают это вовремя и не все направляют верные данные, что влияет на сроки индексации пенсий пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность.

За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений к нему применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Так, по информации ОПФР Хакасии, в 2017 году за несвоевременную и недостоверную отчётность ПФР предъявил финансовые санкции к 1 705 страхователям региона на сумму 2,8 млн. рублей.

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