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Не забудьте сдать СЗВ-М за июнь!

14.07.17 10:15

Лето, хорошая погода за окном, любимая дача... Но бухгалтеру нельзя расслабляться  - в понедельник истекает срок сдачи формы СЗВ-М за июнь 2017 года.

Если организация не сдаст СЗВ-М или представит ее в ПФР с опозданием, ее оштрафуют в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо (ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). Штраф грозит также за каждого работника, которого забыли занести в форму СЗВ-М, или по которому указали неверные сведения.

Образец заполнения формы можно найти у нас на сайте.

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