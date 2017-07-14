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Налоговики внесли АО в реестр МСП

14.07.17 12:45

Накануне читательница нашего форума поделилась своей радостью. Закончилась эпопея длиной в год. Свершилось! Наконец-то в реестре МСП, опубликованном на сайте ФНС, компания обнаружила себя.

Проблема заключалась в том, что в прошлом году акционерные общества из-за несовершенства законодательства оказались за бортом реестра, что лишило их определенных льгот и субсидий.

Напомним, наша читательница инициировала обсуждение по этой теме около года назад. Представители акционерных обществ делились своими проблемами, обсуждали перспективы, ожидая, когда их наконец внесут в реестр.

И вот продолжение истории:

Урррра! Свершилось!!! Реестродержатель передал все сведения в ФНС . Теперь мы субъекты СМП!!! Заходите на сайт ФНС, смотрите "СВЕДЕНИЯ из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства" ----- выходит документ "Сведения сформированы с сайта ФНС России с использованием сервиса «Единый реестр субъектовмалого и среднего предпринимательства».
Все сам передал, мы не напоминали, сам нам позвонил и известил о столь важном событии. Причем, когда начиналась полемика на тему передачи данных (еще в прошлом году), регистратор настаивал на том, что именно он сам все сделает.
- Татьяна- Васильевна

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «для АО (ЗАО, ПАО), которые не попадают в реестр малого и среднего предпринимательства».

Проверить, внесена ли ваша организация в вышеназванный реестр, можно на сайте ФНС по ссылке https://rmsp.nalog.ru/

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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