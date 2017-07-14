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Взыскивать недоимку ФСС будет по новым формам

14.07.17 14:44

Прошло уже полгода со дня передачи администрирования страховых взносов в ведомство ФНС, но до сих пор не все документы у фондов приведены в соответствии с действующим законодательством.

Фонд социального страхования заменил еще несколько применяемых ими документов. Приказом от 21.06.2017 № 301 утверждены формы:

  • справки о выявлении недоимки у страхователя;
  • решения о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах страхователя - юридического лица или индивидуального предпринимателя в банках (иных кредитных организациях);
  • постановления о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества страхователя - юридического лица  или индивидуального предпринимателя.

Другим приказом, от 21.06.2017 № 300, признаны недействующими приложения №№ 1-4 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 11 января 2016 г. № 2, т.е. старые формы этих документов.

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