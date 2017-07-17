Данные о юрлицах налоговики откроют 25 июля

ФНС России утвердила сроки размещения открытых данных о юридических лицах, сообщает пресс-служба ведомства.



Открытые данные об организациях не составляют налоговую тайну в соответствии со статьей 102 НК РФ. До внесения поправок Федеральным законом № 134-ФЗ они были недоступны для общественности. Данные сведения будут в открытом доступе три года.



Сведения об организациях будут размещаться на сайте ФНС России по определенным блокам:

о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору);

о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение;

о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками;

об участии налогоплательщика в консолидированной группе налогоплательщиков;

о среднесписочной численности работников организации за календарный год;

о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за год;

об уплаченных организацией в календарном году суммах налогов и сборов (по каждому налогу и сбору) без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм налогов, уплаченных налоговым агентом.



Информация о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение, о специальных налоговых режимах, а также об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, будет размещаться на сайте ФНС России ежемесячно, о среднесписочной численности работников организации, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, об уплаченных организацией в календарном году суммах налогов и сборов – ежегодно.



Снятие налоговой тайны и обнародование данной информации даст возможность участникам рынка оценить свои риски и проявить должную осмотрительность при выборе бизнес партнеров.



Первый раз наборы открытых данных ФНС России разместит 25 июля 2017 года. Туда войдет информация о налоговых правонарушениях, решения о привлечении к ответственности, которые вступили в силу со 2 июня 2016 по 30 июня 2017 года. Сведения об уплаченных суммах страховых взносов ФНС России разместит в феврале 2018 года.