Данные о юрлицах налоговики откроют 25 июля
ФНС России утвердила сроки размещения открытых данных о юридических лицах, сообщает пресс-служба ведомства.
Открытые данные об организациях не составляют налоговую тайну в соответствии со статьей 102 НК РФ. До внесения поправок Федеральным законом № 134-ФЗ они были недоступны для общественности. Данные сведения будут в открытом доступе три года.
Сведения об организациях будут размещаться на сайте ФНС России по определенным блокам:
- о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору);
- о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение;
- о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками;
- об участии налогоплательщика в консолидированной группе налогоплательщиков;
- о среднесписочной численности работников организации за календарный год;
- о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за год;
- об уплаченных организацией в календарном году суммах налогов и сборов (по каждому налогу и сбору) без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм налогов, уплаченных налоговым агентом.
Информация о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение, о специальных налоговых режимах, а также об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, будет размещаться на сайте ФНС России ежемесячно, о среднесписочной численности работников организации, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, об уплаченных организацией в календарном году суммах налогов и сборов – ежегодно.
Снятие налоговой тайны и обнародование данной информации даст возможность участникам рынка оценить свои риски и проявить должную осмотрительность при выборе бизнес партнеров.
Первый раз наборы открытых данных ФНС России разместит 25 июля 2017 года. Туда войдет информация о налоговых правонарушениях, решения о привлечении к ответственности, которые вступили в силу со 2 июня 2016 по 30 июня 2017 года. Сведения об уплаченных суммах страховых взносов ФНС России разместит в феврале 2018 года.