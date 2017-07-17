Сегодня надо успеть сделать 3 дела: взносы, НДФЛ, СЗВ-М. Не опоздайте!

Сегодня 17 июля и календарь налогоплательщика подсказывает, что кое-что надо успеть сделать до завершения сегодняшнего дня.

Во-первых, спешим напомнить бухгалтерам, что сегодня – последний день сдачи СВЗ-М за июнь. Если вы еще не сделали это – поторопитесь. За просрочку со сдачей отчета предусмотрены штрафы.

Во-вторых, сегодня нужно не забыть уплатить страховые взносы за сотрудников за июнь 2017. С завтрашнего дня уже начнут «капать» пени.

В третьих, сегодня – последний день уплаты НДФЛ для некоторых налогоплательщиков. Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы должны уплатить налог за 2016 год, а также авансовый платеж за 1 полугодие 2017 года в размере половины годового налога, рассчитанного от предполагаемого дохода (пункт 9 статьи 227 НК РФ). Также сегодня истекате срок уплаты НДФЛ для физических лиц, самостоятельно задекларировавших доход, в частности от продачи имущества.