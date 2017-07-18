Клерки знают, что ответить банку на вопрос о деловой репутации клиента

Наша читательница получила из банка анкету, фрагмент которой выложила на форуме. Один из пунктов данной анкеты вызвал у бухгалтера затруднение. А заполнить надо. Поэтому она обратилась за помощью к коллегам.

пришла анкета из банка. Я все заполнила кроме одной графы. "Сведения о деловой репутации клиента" КАк ее заполнить я не понимаю.

отзывов у нас нет. Что мне писать?

- Vikuska

Более опытные коллеги, которым не привыкать к подобным требованиям, помогли бухгалтеру и выдали готовый вариант ответа на поставленный в анкете вопрос:

Сведений о недобросовестности в предпринимательской деятельности не выявлено. Опубликование в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, порочащих сведений не производилось (не выявлено). Как то так.

- Татьяна- Васильевна

Возможно, кому-то из наших читателей пригодится этот пример ответа на вопрос о деловой репутации.

Предложить свой вариант можно в теме форума «Анкета из банка».