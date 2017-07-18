Тарифы по взносам для аниматоров снизят до минимума

Организациям, осуществляющих производство мультипликационных (анимационных) фильмов, предложено снизить до 8% тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд.

Минфин, выполняя поручение Президента РФ Владимира Путина, представил для обсуждения проект федерального закона о снижении взносов для мультипликаторов.

Льготный период для таких компаний предлагается установить на период с 2018 по 2023 годы

Установление пониженных тарифов критически важно для поддержания доли высокооплачиваемых рабочих мест в данной отрасли, считают авторы проекта. Это позволит создать условия для привлечения высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в частности из отрасли информационных технологий.