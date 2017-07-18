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Тарифы по взносам для аниматоров снизят до минимума

18.07.17 14:45
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Организациям, осуществляющих производство мультипликационных (анимационных) фильмов, предложено снизить до 8% тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд.

Минфин, выполняя поручение Президента РФ Владимира Путина, представил для обсуждения проект федерального закона о снижении взносов для мультипликаторов. 

Льготный период для таких компаний предлагается установить на период с 2018 по 2023 годы

Установление пониженных тарифов критически важно для поддержания доли высокооплачиваемых рабочих мест в данной отрасли, считают авторы проекта. Это позволит создать условия для привлечения высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в частности из отрасли информационных технологий.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
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Аноним
, Тольятти
опять 25! то количество льготников снижаем, то увеличиваем! Ну чем один работающий человек от другого работающего отличается? Правильно! И пенсию будут получать одинаково! один 8% а другие 22%
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