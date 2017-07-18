Бухучет по шариатским стандартам: в России уже вышло руководство

А вы знали, что в исламских странах бухгалтерский учет ориентируют вести по шариату? И вот теперь двухкилограммовую книгу с шариатскими стандартами ведения бухгалтерского учета выпустили в России.

Ранее Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) согласовала перевод на русский язык 57 шариатских стандартов. Они собраны в книге, которую можно купить ни много ни мало за 3400 руб. Вот что пишет издательство: В настоящее время стандарты AAOIFI официально приняты рядом центральных банков и финансовых ведомств в качестве обязательных либо рекомендованных. Стандарты являются основным нормативным документом для исламской финансовой индустрии и одним из ее главных достижений.

Стандарты пользуются широкой известностью в мировой отрасли исламских финансов и считаются наиболее значимым шариатским ориентиром для участников рынка, включая законодательные органы, регуляторов, финансовые учреждения и другие профессиональные организации, такие как юридические компании, бухгалтерские и консалтинговые фирмы, а также университеты, учебные заведения, исследовательские центры.