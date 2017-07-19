Не пропустите срок сдачи ЕУД и не ошибитесь при заполнении. Прецеденты уже были
Завтра истекает срок сдачи единой упрощенной декларации, которую имеют право сдавать налогоплательщики при отсутствии у них объектов налогообложения, а также движений по счетам, в кассе.
Декларации по каким налогам заменяет ЕУД, а также как ее правильно заполнить, можно узнать из статьи на нашем сайте «Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2 квартал 2017: образец заполнения и ответы на частые вопросы».
Будьте бдительны при заполнении. Накануне читательница нашего форума предостерегла коллег от ошибки:
Делала несколько ЕУД за 2 кв в программе Налогоплательщик ЮЛ и как-то умудрилась в НДС поставить 03-01 (т.е. 1 квартал), а НП – 06 (полугодие). И главное, контроль в программе ошибок не выявил, хотя получилась смесь бульдога с носорогом.
В чем тогда смысл этого контроля?
Сдавала лично и инспектор (спасибо, добрый человек) при приеме заметил ошибку.
Обычно контроль выявляет ошибки, а тут явный ляп – и программа пишет, что все отлично. В общем, будьте бдительны, не лоханитесь, как я))
- Аноним