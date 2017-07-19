Не пропустите срок сдачи ЕУД и не ошибитесь при заполнении. Прецеденты уже были

Завтра истекает срок сдачи единой упрощенной декларации, которую имеют право сдавать налогоплательщики при отсутствии у них объектов налогообложения, а также движений по счетам, в кассе.

Декларации по каким налогам заменяет ЕУД, а также как ее правильно заполнить, можно узнать из статьи на нашем сайте «Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2 квартал 2017: образец заполнения и ответы на частые вопросы».

Будьте бдительны при заполнении. Накануне читательница нашего форума предостерегла коллег от ошибки: