Клерк.Ру
 

Не пропустите срок сдачи ЕУД и не ошибитесь при заполнении. Прецеденты уже были

19.07.17 10:14

Завтра истекает срок сдачи единой упрощенной декларации, которую имеют право сдавать налогоплательщики при отсутствии у них объектов налогообложения, а также движений по счетам, в кассе.

Декларации по каким налогам заменяет ЕУД, а также как ее правильно заполнить, можно узнать из статьи на нашем сайте «Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2 квартал 2017: образец заполнения и ответы на частые вопросы».

Будьте бдительны при заполнении. Накануне читательница нашего форума предостерегла коллег от ошибки:

Делала несколько ЕУД за 2 кв в программе Налогоплательщик ЮЛ и как-то умудрилась в НДС поставить 03-01 (т.е. 1 квартал), а НП – 06 (полугодие). И главное, контроль в программе ошибок не выявил, хотя получилась смесь бульдога с носорогом.
В чем тогда смысл этого контроля?
Сдавала лично и инспектор (спасибо, добрый человек) при приеме заметил ошибку.
Обычно контроль выявляет ошибки, а тут явный ляп – и программа пишет, что все отлично. В общем, будьте бдительны, не лоханитесь, как я))
- Аноним

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Составление и сдача отчетности»
Бухгалтеру
 
Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2 квартал 2017: образец заполнения и ответы на частые вопросы
 
Бухгалтерские новости
 
Единая (упрощенная) или "нулевая" декларация по УСН? Мнение иркутских налоговиков
 
Бухгалтерские новости
 
ИП на ЕНВД не должен сдавать единую упрощенную декларацию
 
Бухгалтерские новости
 
Единая упрощенная декларация у ИП не заменит 3-НДФЛ
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Составление и сдача отчетности»

Все семинары по теме Составление и сдача отчетности
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения44
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
10:09
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры & инспекторы ФНС: давайте жить дружно»
09:51
Аноним прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
09:47
Клерк
Kazanova прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
09:47
Клерк
Kazanova прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
09:46
Клерк
mityai прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:44
Клерк
Manul666 прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
09:38
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:35
Аноним прокомментировал материал «Сколько самозанятых зарегистрировалось за полгода»
09:33
Клерк
mityai прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:14
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:09
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:05
Клерк
hub прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
09:05
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:04
Аноним прокомментировал материал «ПФР пугает: незаконно полученные пенсии придется вернуть. Без вариантов»
08:49
Аноним прокомментировал материал «Расчет по страховым взносам за полугодие 2017: полезные инструкции»
08:48
Аноним прокомментировал материал «Роспотребнадзор испугали спиннеры или он ловит хайп?»
08:45
Аноним прокомментировал материал «Сколько самозанятых зарегистрировалось за полгода»
08:43
Аноним прокомментировал материал «На весь регион нашелся только один доброволец по уплате взносов в ПФР»
08:38
Аноним прокомментировал материал «Договор займа, заключаемый между физическими лицами. Возврат денежных средств по договору займа»
08:31
Аноним прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
08:31
Аноним прокомментировал материал «Сколько самозанятых зарегистрировалось за полгода»
08:28
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
08:22
Аноним прокомментировал материал «Пройдите тест по вычетам на детей. Помогите Мальвине и Буратино»
08:21
Аноним прокомментировал материал «Бухучет по шариатским стандартам: в России уже вышло руководство»
08:20
Аноним прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
08:18
Аноним прокомментировал материал «С мая 2018 командировки в четыре региона России будут обходиться дороже»
08:16
Аноним прокомментировал материал «ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР»
08:11
Аноним прокомментировал материал «Неналоговые платежи компаний отрегулируют»
08:10
Аноним прокомментировал материал «Роспотребнадзор испугали спиннеры или он ловит хайп?»
08:04
Аноним прокомментировал материал «Роспотребнадзор испугали спиннеры или он ловит хайп?»
08:00
Аноним прокомментировал материал «ПФР пугает: незаконно полученные пенсии придется вернуть. Без вариантов»
07:28
Аноним прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
07:05
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
07:03
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
06:59
Аноним прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
06:31
еще
 