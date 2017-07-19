Отпуск в выходные: жертвуем отдыхом ради денег

Лето. Июль. Жара. Кое-где местами снег . Люди хотят в отпуск.

А еще они хотят сходить в отпуск, и не остаться «на бобах». А это не всегда получается, так как отпускные могут оказаться меньше, чем привычная зарплата.

Именно таким эпизодом поделилась читательница нашего форума. Сотрудница с сожалением обнаружила, что из-за отпуска ее общий ежемесячный доход уменьшился на 2 тыс. рублей. Желая восстановить материальные потери, она готова пожертвовать днями отдыха и просит дать ей отпуск на выходные.

В этой связи бухгалтер, которая впервые столкнулась с такой просьбой, просит помощи у коллег.

Сотрудница ушла в отпуск в июне и разница между отпуском и зп получилась 2 тысячи, теперь она хочет написать отпуск на выходные дни в июле, т.е. 2 дня суббота и воскресение. Правомерно ли отправить в отпуск на выходные?

Предыдущий бухгалтер практиковала такое хождение в отпуск, я чет призадумалась.

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Участники обсуждения рассеяли сомнения бухгалтера, пояснив, что такое использование отпуска вполне законно и единственное ограничение, которое следует соблюдать – это размер одной из частей отпуска (не менее 14 дней).

Обсуждение происходит в теме форума «Отпуск на выходные».