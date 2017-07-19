По какой форме сдавать отчет по налогу на имущество? Решайте сами. Налоговикам все равно

В последнее время у бухгалтеров возникает вопрос, по какой форме сдавать расчет по авансовому платежу по налогу на имущество. Сомнения возникли в связи с тем, что новая форма декларации и расчета по налогу на имущество утверждена приказом ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ , который опубликован 13.04.17 и вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования и применяется начиная с представления налоговой декларации за 2017 года.

Однако ранее ФНС уже заявляла, что если налогоплательщики пожелают сдать отчет по новой форме, инспекторы его должны принять.

В этот раз ФНС впустило очередное письмо на эту тему № БС-4-21/12076 от 23.06.2017, в котором отмечает, что организации за отчетные периоды 2017 года могут представлять налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу как по старой форме, так и по новой.

Так что решать вам. Свобода выбора!