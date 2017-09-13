Полевое довольствие не облагается НДФЛ и взносами

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Если работа сотрудников организации осуществляется в полевых условиях и это отражено в коллективном договоре, соглашениях, ЛНА, то выплаты полевого довольствия, производимые в размерах, установленных коллективным договором, соглашениями, ЛНА или трудовым договором, не подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами.

Организация, применяющая УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», при исчислении налога вправе учитывать расходы на выплату работникам полевого довольствия в размерах, установленных коллективным договором, соглашениями, ЛНА или трудовым договором.

Такие разъяснения содержатся в письме Минфина № 03-15-06/51340 от 10.08.2017.