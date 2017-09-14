Музыка в ресторане уменьшает налог по УСН

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Какой ресторан без музыки! Вот и Минфин согласен с таким утверждением и не возражает против принятия в расходы затрат на музыку и анимацию.

Чиновники напомнили, что при определении объекта налогообложения по УСН можно уменьшить доходы на материальные расходы. При этом указанные расходы принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК и применительно к порядку, предусмотренному для исчисления налога на прибыль организаций статьей 254 НК.

Исходя из подпункта 6 пункта 1 статьи 254 НК к материальным расходам, в частности, относятся затраты налогоплательщика на приобретение услуг производственного характера.

В соответствии с пунктом 5.16 ГОСТа 30389-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования» предприятие общепита самостоятельно определяет перечень оказываемых услуг в сфере общественного питания.

К дополнительным услугам относятся, в частности, организация музыкального и развлекательного (анимационного) обслуживания, банкетное обслуживание, в том числе специальных мероприятий.

Учитывая изложенное, если организация музыкального и развлекательного (анимационного) обслуживания, банкетное обслуживание, в том числе специальные мероприятия, непосредственно связаны с процессом оказания услуг общественного питания рестораном, то расходы на проведение вышеуказанных мероприятий в ресторане могут быть учтены при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением УСН.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-11-06/2/52041 от 14.08.2017.