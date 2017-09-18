Как потусить вместе с «Клерком». Известны даты главной ежегодной встречи

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24-26 ноября пройдет традиционная клерковская новогодняя встреча. Уже в девятый раз, кстати.

Приглашаются все желающие. У нас очень теплая и дружелюбная компания.

Будет весело и с шашлыками.

Посмотрите отчет о том, как клерки отрывались пару лет назад. Обещаем, что в этом году будет еще круче.

Встреча пройдет в подмосковном пансионате «Звенигородский».

Кто- то заезжает в пятницу (это 24 ноября), кто-то в субботу и до воскресенья.

Номера заказываем централизованно, сбор денег ведет Майорова Марфа.