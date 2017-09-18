Как потусить вместе с «Клерком». Известны даты главной ежегодной встречи
18.09.17 12:30
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24-26 ноября пройдет традиционная клерковская новогодняя встреча. Уже в девятый раз, кстати.
Приглашаются все желающие. У нас очень теплая и дружелюбная компания.
Будет весело и с шашлыками.
Посмотрите отчет о том, как клерки отрывались пару лет назад. Обещаем, что в этом году будет еще круче.
Встреча пройдет в подмосковном пансионате «Звенигородский».
Кто- то заезжает в пятницу (это 24 ноября), кто-то в субботу и до воскресенья.
Номера заказываем централизованно, сбор денег ведет Майорова Марфа.
Узнать подробнее о номерах и задать вопросы организаторам можно тут.
Завидую, други. Но, обещаю, что мы тут, на местах, тоже всенепременно соберёмся и выпьем за здоровье любимого Клерка.ру!))
ToT, Вы писали:
Владельца поменял, место встречи на юга перенёс, ага
бух2007, Вы писали:
Из Выборга мы, не местные))
пьесы "Гроза"
Катерина: Отчего люди не летают!
Варвара: Я не понимаю, что ты говоришь.
Катерина: Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне
иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет
лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать
нешто теперь..