Клерки собирают подписи под петицией о неверном сальдо по взносам

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Читательница нашего форума создала петицию на сайте change.org и призывает всех желающих подписать ее. Речь идет о передаче сальдо по взносам из ПФР в ФНС.

Как сообщает наша читательница, ее терпение лопнуло, она отчаялась добиться справедливости, курсируя между налоговой и Пенсионным фондом.

Поэтому бухгалтер решила создать петицию, адресовав ее ПФР и ФНС.

При передаче данных из ПФР в ИФНС у множества организаций появились несуществующие долги по страховым взносам. ПФР выдает справки с нулевым сальдо и уверяет, что все данные переданы верно. ИФНС выписывает требования и снимает со счетов компаний несуществующие долги. ИФНС отправляет плательщиков в ПФР, ПФР в ИФНС. Бег по замкнутому кругу без перспектив вернуть свои деньги. Есть в стране сила, способная разрешить этот вопрос?

Поставить свою подпись под петицией можно ЗДЕСЬ.