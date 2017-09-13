У физлиц, задолжавших налоговикам, эвакуируют автомобили

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В ходе очередного совместного рейда налоговиков, приставов и ГИДДД в Уфе наложен арест и эвакуирован легковой автомобиль марки Хендай Солярис, вручены квитанции на уплату налогов.

Выявлять в транспортном потоке уклонистов помогает аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который при обнаружении движущегося автомобиля по номеру определяет, имеется ли исполнительное производство в отношении владельца автомобиля. Система предупреждает об этом звуковым сигналом и одновременно выводит номер автомобиля на экран монитора.

Дежурные сотрудники ГИБДД останавливают должника, после чего судебные приставы производят исполнительные действия – арест и эвакуацию транспортного средства.

Вместе с тем, продолжаются и рейдовые мероприятия по месту жительства должников. Как сообщает региональное УФНС, с марта текущего года у злостных неплательщиков эвакуировано 46 автомобилей на специализированную стоянку, теперь должникам придется заплатить не только сумму долга по исполнительному листу, но и расходы на услуги эвакуатора. Взыскано в ходе рейдовых мероприятий 2,3 млн рублей.