У физлиц, задолжавших налоговикам, эвакуируют автомобили
В ходе очередного совместного рейда налоговиков, приставов и ГИДДД в Уфе наложен арест и эвакуирован легковой автомобиль марки Хендай Солярис, вручены квитанции на уплату налогов.
Выявлять в транспортном потоке уклонистов помогает аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который при обнаружении движущегося автомобиля по номеру определяет, имеется ли исполнительное производство в отношении владельца автомобиля. Система предупреждает об этом звуковым сигналом и одновременно выводит номер автомобиля на экран монитора.
Дежурные сотрудники ГИБДД останавливают должника, после чего судебные приставы производят исполнительные действия – арест и эвакуацию транспортного средства.
Вместе с тем, продолжаются и рейдовые мероприятия по месту жительства должников. Как сообщает региональное УФНС, с марта текущего года у злостных неплательщиков эвакуировано 46 автомобилей на специализированную стоянку, теперь должникам придется заплатить не только сумму долга по исполнительному листу, но и расходы на услуги эвакуатора. Взыскано в ходе рейдовых мероприятий 2,3 млн рублей.
Этот бес придел рассчитан на то,что не все будут судиться Россия превращается- не в конституционное государство, а в банду живущую по понятиям
Чтобы никто никому не был должен-надо чтобы законы писали чётко, и в Уфе и в Москве их понимали одинаково. Налоговики специально тянут ,чтобы побольше содрать недоимки и штрафов, а потом передают всё судебным приставам. Звереет наша власть. как перед погибелью.
Только приставы работают не по нему, а по закону "Об исполнительном производстве". Где всё написано про арест имущества. Например, так