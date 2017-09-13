Клерк.Ру
 
0
0

У физлиц, задолжавших налоговикам, эвакуируют автомобили

13.09.17 12:18
672
7

В ходе очередного совместного рейда налоговиков, приставов и ГИДДД в Уфе наложен арест и эвакуирован легковой автомобиль марки Хендай Солярис, вручены квитанции на уплату налогов.

Выявлять в транспортном потоке уклонистов помогает аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который при обнаружении движущегося автомобиля по номеру определяет, имеется ли исполнительное производство в отношении владельца автомобиля. Система предупреждает об этом звуковым сигналом и одновременно выводит номер автомобиля на экран монитора.

Дежурные сотрудники ГИБДД останавливают должника, после чего судебные приставы производят исполнительные действия – арест и эвакуацию транспортного средства.

Вместе с тем, продолжаются и рейдовые мероприятия по месту жительства должников. Как сообщает региональное УФНС, с марта текущего года у злостных неплательщиков эвакуировано 46 автомобилей на специализированную стоянку, теперь должникам придется заплатить не только сумму долга по исполнительному листу, но и расходы на услуги эвакуатора. Взыскано в ходе рейдовых мероприятий 2,3 млн рублей.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
7 мнений
Клерк
yante
, Новороссийск
  Я слабо верю, что они выходят именно "собрать налоги", сразу возникает вопрос, а "почему они ( регулярно получая зарплату ) не делали этого раньше..." :)
Клерк
Al_Kor
, Краснодар
Похоже на "вброс", имущество можно конфисковать с целью оплаты задолженности путем реализации, но ни как в "обеспечительный залог" оплаты плюс еще и издержки по транпортировке и хранению накладывать на должника. Обеспечительной функцией является ограничение на перерегистрацию автомобиля, то есть должник не сможет его документально с себя "снять". Это мое субьективное мнение   
Клерк
natalisa51

Этот бес придел рассчитан на то,что не все будут судиться  Россия превращается- не в конституционное государство, а в банду живущую по понятиям

Чтобы никто никому не был должен-надо чтобы  законы писали чётко, и в Уфе и в Москве их понимали одинаково. Налоговики специально тянут ,чтобы побольше содрать недоимки и штрафов, а потом передают всё судебным приставам. Звереет наша власть. как перед погибелью.

<b>Модератор</b>
Над.К
 О каком "вбросе" речь?
Это мое субьективное мнение

Только приставы работают не по нему, а по закону "Об исполнительном производстве". Где всё написано про арест имущества. Например, так

 Судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие исполнительные действия:
...7) в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение;

 

Аватар
Аноним
, Санкт-Петербург
Сталкивалась с этими уродами. Чуть машину не забрали  по долгам двухлетней давности, которые были погашены два года назад. Им полномочия даны, а отслеживать исполнение им не за чем. Хорошо гаишних на удивление нормальный попался. А так бы пешком пошла с ребенком... УРОДЫ. 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налоговые санкции и административная ответственность»
Бухгалтерские новости
 
ФНС будет принимать жесткие меры к должникам по страховым взносам
 
Бухгалтерские новости
 
После блокировки счета долги по налогам стали гасить быстрее
 

Посетить семинар по теме «Налоговые санкции и административная ответственность»

Все семинары по теме Налоговые санкции и административная ответственность
»
Мнения 22
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, вообще-то никто не путает. Они уже давно равны. Ставку рефинансирования ЦБ не устана...
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
ВЫ ПУТАЕТЕ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ И СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ!!!
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
А ничего не будет - поймают троих, выпишут штраф по 1500р, и больше не будут ловить, т.к. "уста...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
кво
Вислоухая
для чего нужно будет применять онлайн кассу ЕНВДшникам и патентщикам?  чтобы отменить ЕНВД п...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Кто бы над банками контроль установил вот уж где поле не паханное .вот где наживаются а все проис...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
вернуть не могут переплату этого года, а уж за три эхххххххххххххххххххххх
Возвратить переплату по налогам станет проще
Аноним
А деньги за аппараты содрать, каждый год "улучшают" жизнь самозанятых.
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Я направлял запрос через сайт, все работает
Новые способы, которые помогут обжаловать акты налоговиков
Клерк
yante
http://docs.cntd.ru/document/456047477 - вот этот документ, но "уже который месяц все шло не по п...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Клерк
Виталий Супрун
[b]Аноним[/b], [quote] Все очень просто, аэрофотосьемка ---> Сибирь, но зачем это вертика...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Вот именно так и происходит ,некорректность переданных данных из ПФР в ФНС организует цирковой ат...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Аноним
Al_Kor, Вы писали:Вот искренне хотелось бы чтоб налоговики прошлись по местам фактического прожив...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
yante
  А раз есть КБК, то пусть платят, а потом просто уточнятся... :)
Курортного сбора еще нет, а КБК уже есть
Аноним
Над.К, Вы писали:я понимаю почему Сталин расстреливал управленцев  Прежде чем писать такую е...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А интересно мы платим налог на имущество через банкомат ИФНС ...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Добрый день, странное, что происходит..... Да с помощью банков в 90-х ЭКОНОМИКУ грохнули до нуля....
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
Аноним, Вы писали:Может кто-нибудь может объяснить, для чего нужно будет применять онлайн кассу Е...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить Если...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
А ЧЕГО ИХ ИСКАТЬ.... ВСЕ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА   ОБКЛЕЯНЫ ОЪЯВЛЕНИЯМИ НА СДАЧУ ...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
Виталий Супрун
[b]natalisa51[/b], [quote] За 20000 все станут самозанятыми....[/quote] Ага. А потом, когда их в...
Предлагают установить стоимость патента для самозанятых до 20 тыс. руб. в год
Аноним
Закон в России - это не подразумевание, а текст. Обратитесь за разъяснениями к специалистам по ру...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
Именно что содержит. И именно это изначально подразумевал законодатель. Не верите? Поднимите исто...
AliExpress обложат НДС
Аноним
с этим абзацем тоже. Поскольку он касается дарения недвижимости, транспортных средств и др. указ...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
А у меня их не было. Я полностью согласна с мнением ВС и всех остальных в нашей стране (кроме Вас...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
о в отношении этих двух режимов все вышеуказанное правильно  Неправильно. В Налоговый кодекс...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Клерк
Al_Kor
Над.К, Вы писали:я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт рук...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
Во втором абзаце сказаноДоходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в&...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
Никакой "второй абзац" не упоминается. Вы его выдумали и они тоже выдумали.  А это что? ес...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт руководителя и пр. и...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, з...
AliExpress обложат НДС
Клерк
Al_Kor
Да послушайте, вот именно что мы находимся на профессиональном ресурсе и я профессионал с 25 летн...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1. В котором и говорится о том, что дарение между физлицами НДФЛ не облагается, кроме перечисл...
AliExpress обложат НДС