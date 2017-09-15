По какой причине компания может не найти себя в реестре МСП

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Чтобы компания попала в Единый реестр субъектов МСП, должны выполняться условия по среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и доходу, полученному от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.



Таким образом, при ежегодном формировании 10 августа текущего календарного года Единого реестра субъектов МСП учитываются имеющиеся у налоговых органов сведения о ССЧ за предшествующий календарный год и о доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, отраженном в налоговой отчетности (по данным налогового органа), представленные организациями и ИП не позднее 1 июля текущего календарного года.

Если ООО по состоянию на 1 июля 2017 года не соответствовало условию по среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, сведений о нем в Едином реестре субъектов МСП не будет.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-14/16894@ от 25.08.2017.