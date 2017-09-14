Предпринимателям, снявшимся с учета, надо заплатить фиксированные взносы

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Согласно ст. 432 главы 34 Налогового кодекса, при снятии с учета индивидуальному предпринимателю отводится 15 календарных дней на закрытие задолженности по фиксированным взносам. Об этом напоминается УФНС по Республике Алтай.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, индивидуальные предприниматели обязаны исчислять и уплачивать фиксированные платежи независимо от ведения деятельности с привлечением наемных работников или без. На исполнение данной обязанности также не влияет получение или отсутствие прибыли при использовании любого режима налогообложения.



Фиксированные платежи представляют собой отчисления на обязательные виды страхования, которые предприниматель производит на себя. Обязательный платеж состоит из двух частей - первой, которая уплачивается в обязательном порядке, включающей взносы на пенсионное страхование (26 %) и медицинское страхование (5,1%) от действующего минимального размера оплаты труда за каждый месяц года, второй – при получении доходов в сумме свыше 300 тыс. руб.

УФНС России по Республике Алтай за 7 месяцев 2017 произведено начисление фиксированных платежей по 753 индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность и снявшимся с учета в 2017 году.