Где срочно нужна помощь 15 бухгалтеров? Помогите «Клерку»

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Еще всего 15 участников и наша группа в Фейсбуке «Красный уголок бухгалтера» перешагнет, как сейчас модно говорить, психологический рубеж. И нас станет 3000!

Представьте себе, 3000 специалистов оперативно отвечают на рабочие вопросы друг друга.

Рассказываем, почему вам надо присоединиться и стам 3000-м счастливчиком.

1. В «КУБе» всегда быстро ответят на вопрос.

Уведомления о новых публикациях приходят участникам группы оперативно — и чаще всего они видят их уже на экране своих смартфонов (если уведомления утомляют, их легко отключить в настройках в Facebook).

В итоге, отвечают на вопросы оперативно. В «Красном уголке бухгалтера» спрашивают и о том, что ответить налоговикам на их запрос, как провести операцию в учете или найти бухгалтера или вакансию.

2. Можно бесплатно получить консультацию налогового консультанта

В «Красном уголке бухгалтера» состоят не только практикующие бухгалтеры, но и аудиторы и налоговые консультанты. Они размещают в группе свои статьи с наработками по налоговой оптимизации и, как правило, охотно отвечают на уточняющие вопросы участников.

3. Можно поучаствовать в интересных профессиональных опросах

Мы периодически проводим опросы бухгалтеров. Например, из последнего — спрашивали о том, что их не устраивает в работе, какими инструментами в работе они пользуются и почему опасаются налоговых проверок. На их основе мы проводим исследования и выпускаем материалы, которые всегда вызывают большой интерес посетителей «Клерка».

Поучаствовав в опросе, можно сделать важное дело: помочь нам лучше понимать бухгалтерские интересы и публиковать те статьи, которые будут вам более полезны.

Мы не удаляем любые, даже самые острые комментарии. «Клерк» за свободу слова.

4. Можно узнать о практике налоговиков на местах

Участники группы нередко делятся перлами от своих налоговых инспекторов. Какие требования уже начали рассылать налоговики по отчетности по страховым взносам? Что с электронной отчетностью? Какие уточненки устраивают налоговиков?

Можно первым узнать, чего ждать от своих налоговиков: обычно практика работы с налогоплательщиками со временем становится одинаковой для всей России.

5. Можно посмеяться вместе с коллегами

Нам на «Клерке» не чужд здоровый профессиональный юмор. Особенно, если он касается дурацких действий госорганов.

Присылайте свои приколы, связанные с работой. Другим бухгалтерам будет приятнее работать среди ежедневной рутины.