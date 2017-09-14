Где срочно нужна помощь 15 бухгалтеров? Помогите «Клерку»
Еще всего 15 участников и наша группа в Фейсбуке «Красный уголок бухгалтера» перешагнет, как сейчас модно говорить, психологический рубеж. И нас станет 3000!
Представьте себе, 3000 специалистов оперативно отвечают на рабочие вопросы друг друга.
Рассказываем, почему вам надо присоединиться и стам 3000-м счастливчиком.
1. В «КУБе» всегда быстро ответят на вопрос.
Уведомления о новых публикациях приходят участникам группы оперативно — и чаще всего они видят их уже на экране своих смартфонов (если уведомления утомляют, их легко отключить в настройках в Facebook).
В итоге, отвечают на вопросы оперативно. В «Красном уголке бухгалтера» спрашивают и о том, что ответить налоговикам на их запрос, как провести операцию в учете или найти бухгалтера или вакансию.
2. Можно бесплатно получить консультацию налогового консультанта
В «Красном уголке бухгалтера» состоят не только практикующие бухгалтеры, но и аудиторы и налоговые консультанты. Они размещают в группе свои статьи с наработками по налоговой оптимизации и, как правило, охотно отвечают на уточняющие вопросы участников.
3. Можно поучаствовать в интересных профессиональных опросах
Мы периодически проводим опросы бухгалтеров. Например, из последнего — спрашивали о том, что их не устраивает в работе, какими инструментами в работе они пользуются и почему опасаются налоговых проверок. На их основе мы проводим исследования и выпускаем материалы, которые всегда вызывают большой интерес посетителей «Клерка».
Поучаствовав в опросе, можно сделать важное дело: помочь нам лучше понимать бухгалтерские интересы и публиковать те статьи, которые будут вам более полезны.
Мы не удаляем любые, даже самые острые комментарии. «Клерк» за свободу слова.
4. Можно узнать о практике налоговиков на местах
Участники группы нередко делятся перлами от своих налоговых инспекторов. Какие требования уже начали рассылать налоговики по отчетности по страховым взносам? Что с электронной отчетностью? Какие уточненки устраивают налоговиков?
Можно первым узнать, чего ждать от своих налоговиков: обычно практика работы с налогоплательщиками со временем становится одинаковой для всей России.
5. Можно посмеяться вместе с коллегами
Нам на «Клерке» не чужд здоровый профессиональный юмор. Особенно, если он касается дурацких действий госорганов.
Присылайте свои приколы, связанные с работой. Другим бухгалтерам будет приятнее работать среди ежедневной рутины.