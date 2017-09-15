1С пересадила бухгалтеров на «Такси»
Читатель нашего форума предупредил коллег, что после очередного обновления программы 1С 8.3 вы там не обнаружите возможности использовать интерфейс «Как в предыдущих версиях 1С 8». Такой сюрприз подготовили пользователям разработчики программы. Все на «Такси»!
Многие пользователи новой редакции 3.0 типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия", которые использовали старый вариант интерфейса "Как в предыдущих версиях "1С:Бухгалтерии 8", после обновления на новый релиз 3.0.52.32 обнаружили, что привычный интерфейс отсутствует и его нельзя выбрать в настройках программы.
Дело в том, что начиная с релиза 3.0.52.32 типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" разработчики программы решили отказаться от старого интерфейса.
- Winny Buh
Многих пользователей программы эта новость отнюдь не порадовала. Читатели нашего форума огорчены и с сожалением констатируют, что теперь волей-неволей придется привыкать к интерфейсу «Такси».
Поделиться своими размышлениями на тему такого решения 1С можно в теме форума «После обновления бухгалтерии до 3.0.52.32 остался только интерфейс ТАКСИ, старого нет».
Напомним, на нашем сайте проводился опрос на тему интерфейса 1С. Как показали его результаты, большинство бухгалтеров (47%), работающих в программе 1С 8.3, предпочитают интерфейс, аналогичный предыдущим версиям 1С 8.
За интерфейс «Такси», столь активно продвигаемый 1С, проголосовало 44% опрошенных. Интерфейс, аналогичный версии 7.7, выбирают 9% бухгалтеров.
Таким образом, 47% бухгалтеров теперь будут вынуждены привыкать к новому интерфейсу программы, который ранее они по ряду причин не хотели использовать. Но как говорится, надо, Федя, надо…
Ну, в принципе, этого следовало ожидать. Наверно, скоро и 7.7 перестанут поддерживать (давно поговаривали об этом)...
PS: Когда "Такси" довели до ума, я на него как-то сразу перешёл и потом не жалел...
PPS: Но привычка - дело серьёзное, тут не поспоришь. Потому понимаю недовольство тех, кто много лет работал на старом интерфейсе. Я до сих пор не могу (да и не хочу) слезть с некоторых старых программ, которым уже лет по пять-десять...
ну и какой смысл был выпендриваться, если рано или поздно все равно пришлось работать в "Такси"? Я как в 2015 году начала работать в 8,3, так и работаю. Да, в начале было непривычно, но после 7,7 даже больше понравилось, по-современнее как-то. Хотя, я легко адаптируюсь к новому.
Причем тут выпендреж? Ну неудобно многим, это для Вас не причина?
room111, Вы писали:
Странно, не должны они постоянно выскакивать...
Ну, так, их можно же восстановить. Давайте, наверно, в личку перейдём (а то нас отсюда погонят за оффтоп ), может быть, получится восстановить. Я партнёр 1С с прошлого года. Попробую через свои каналы, если обычным способом не получится.
Два года работаю в 8.3 в разных " облаках". В одном настроила интерфейс, как в 8.2 (панель меню сверху ) - так в ширину больше полезной площади получается и ни сколько не скучаю по 8.2 ЂЂЂЂЂЂЂЂ
Давно работаю в интерфейсе Такси. И никогда не заморачивалась по поводу наличия старых. Привычка дело наживное.
Izem, Вы писали:
Так восстановите через почту. Или, если нет доступа к почте зарегистрируйте учётную запись на portal.1c.ru и там в личном кабинете зарегистрируйте продукт. Для регистрации продукта нужен его рег. номер и пинкод. Для базовой версии это тот же самый пинкод, который используется для получения лицензии. Для ПРОФ - поставляется отдельно на белом листочке. Во втором случае, если листочка нет, или потеряли - обращаетесь к франчайзи и они вам зарегистрирует продукт сами.
Аноним, Вы писали:
Да просто все новые плюшки платформы только без режима совместимости работают.