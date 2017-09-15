1С пересадила бухгалтеров на «Такси»

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Читатель нашего форума предупредил коллег, что после очередного обновления программы 1С 8.3 вы там не обнаружите возможности использовать интерфейс «Как в предыдущих версиях 1С 8». Такой сюрприз подготовили пользователям разработчики программы. Все на «Такси»!

Многие пользователи новой редакции 3.0 типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия", которые использовали старый вариант интерфейса "Как в предыдущих версиях "1С:Бухгалтерии 8", после обновления на новый релиз 3.0.52.32 обнаружили, что привычный интерфейс отсутствует и его нельзя выбрать в настройках программы.

Дело в том, что начиная с релиза 3.0.52.32 типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" разработчики программы решили отказаться от старого интерфейса.

- Winny Buh

Многих пользователей программы эта новость отнюдь не порадовала. Читатели нашего форума огорчены и с сожалением констатируют, что теперь волей-неволей придется привыкать к интерфейсу «Такси».

Поделиться своими размышлениями на тему такого решения 1С можно в теме форума «После обновления бухгалтерии до 3.0.52.32 остался только интерфейс ТАКСИ, старого нет».

Напомним, на нашем сайте проводился опрос на тему интерфейса 1С. Как показали его результаты, большинство бухгалтеров (47%), работающих в программе 1С 8.3, предпочитают интерфейс, аналогичный предыдущим версиям 1С 8.

За интерфейс «Такси», столь активно продвигаемый 1С, проголосовало 44% опрошенных. Интерфейс, аналогичный версии 7.7, выбирают 9% бухгалтеров.

Таким образом, 47% бухгалтеров теперь будут вынуждены привыкать к новому интерфейсу программы, который ранее они по ряду причин не хотели использовать. Но как говорится, надо, Федя, надо…