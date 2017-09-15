Клерк.Ру
 
0
0

1С пересадила бухгалтеров на «Такси»

15.09.17 12:45
4090

Читатель нашего форума предупредил коллег, что после очередного обновления программы 1С 8.3 вы там не обнаружите возможности использовать интерфейс «Как в предыдущих версиях 1С 8». Такой сюрприз подготовили пользователям разработчики программы. Все на «Такси»!

Многие пользователи новой редакции 3.0 типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия", которые использовали старый вариант интерфейса "Как в предыдущих версиях "1С:Бухгалтерии 8", после обновления на новый релиз 3.0.52.32 обнаружили, что привычный интерфейс отсутствует и его нельзя выбрать в настройках программы.
Дело в том, что начиная с релиза 3.0.52.32 типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" разработчики программы решили отказаться от старого интерфейса.
- Winny Buh

Многих пользователей программы эта новость отнюдь не порадовала. Читатели нашего форума огорчены и с сожалением констатируют, что теперь волей-неволей придется привыкать к интерфейсу «Такси».

Поделиться своими размышлениями на тему такого решения 1С можно в теме форума «После обновления бухгалтерии до 3.0.52.32 остался только интерфейс ТАКСИ, старого нет».

Напомним, на нашем сайте проводился опрос на тему интерфейса 1С. Как показали его результаты, большинство бухгалтеров (47%), работающих в программе 1С 8.3, предпочитают интерфейс, аналогичный предыдущим версиям 1С 8.

За интерфейс «Такси», столь активно продвигаемый 1С, проголосовало 44% опрошенных. Интерфейс, аналогичный версии 7.7, выбирают 9% бухгалтеров.

Таким образом, 47% бухгалтеров теперь будут вынуждены привыкать к новому интерфейсу программы, который ранее они по ряду причин не хотели использовать. Но как говорится, надо, Федя, надо…

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
17 мнений
ИП 6%
Izem
, Москва

Ну, в принципе, этого следовало ожидать. Наверно, скоро и 7.7 перестанут поддерживать (давно поговаривали об этом)...

PS: Когда "Такси" довели до ума, я на него как-то сразу перешёл и потом не жалел...
PPS: Но привычка - дело серьёзное, тут не поспоришь. Потому понимаю недовольство тех, кто много лет работал на старом интерфейсе. Я до сих пор не могу (да и не хочу) слезть с некоторых старых программ, которым уже лет по пять-десять...

<b>Модератор</b>
бух2007
Все к этому шло. Но все равно неприятно. Мне больше нравился тот интерфейс, хотя в некоторых базах тоже пользуюсь Такси, т.к. надоело переключать после каждого обновления
Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону
Честно говоря, в свете последних "подарков", это не самая плохая новость... К интерфейсу привыкнуть проще, чем исполнять всю налоговую бредятину...
Клерк
Надежда-25
, Ульяновск
Таким образом, 47% бухгалтеров теперь будут вынуждены привыкать к новому интерфейсу программы, который ранее они по ряду причин не хотели использовать. Но как говорится, надо, Федя, надо…

 ну и какой смысл был выпендриваться, если  рано или поздно все равно пришлось работать в "Такси"? Я как в 2015 году начала работать в 8,3, так и работаю. Да, в начале было непривычно, но после 7,7 даже больше понравилось, по-современнее как-то. Хотя, я легко адаптируюсь к новому.

ИП 6%
Izem
, Москва

room111, Вы писали:

А я привык. 
Бесят только постоянно выскакивающие окошки с подключением интернет поддержки, которую не отключить.

 Странно, не должны они постоянно выскакивать...

Энергия мысли
room111
, Мурманск
У меня логина и пароля для доступа на сайт 1С не сохранилось. Покупал лицензию лет 10 назад, еще 8.2, а потом проапгрейдил на 8.3. и стало вылезать
ИП 6%
Izem
, Москва

У меня логина и пароля для доступа на сайт 1С не сохранилось.

 
Ну, так, их можно же восстановить. Давайте, наверно, в личку перейдём (а то нас отсюда погонят за оффтоп :)), может быть, получится восстановить. Я партнёр 1С с прошлого года. Попробую через свои каналы, если обычным способом не получится.

Аватар
Аноним
, Иркутск

Два года работаю в 8.3 в разных  " облаках". В одном настроила интерфейс, как в 8.2 (панель меню сверху ) - так в ширину больше полезной площади получается и ни сколько не скучаю по 8.2 ЂЂЂЂЂЂЂЂ

Аватар
Аноним
, Оренбург
Концепция третьей бухгалтерии - ужасна. При неочевидных плюсах - огромное замедление скорости работы. Везде, где работаю, использую "двойку".
Аватар
Аноним
, Самара

Давно работаю в интерфейсе Такси. И никогда не заморачивалась по поводу наличия старых. Привычка дело наживное.

Аватар
Аноним
, Калининград
Интерфейс "такси" называю про себя "бледная поганка". Ну кто это придумал - серые надписи на белом фоне? Из остальных цветов есть ещё жуткий жёлтый, ни в чем себе не отказывайте. Кто-нибудь из разработчиков пробовал работать целыми днями, вглядываясь в эту дичь? У них-то в Конфигураторе всё разноцветное...
Аватар
Аноним
Почему не сделать выбор интерфейса, повернувшись лицом к пользователю и вводя обновления постепенно в каждом интерфейсе? Гемор и отсутствие должной конкуренции.
Аватар
Аноним

Izem, Вы писали:

У меня логина и пароля для доступа на сайт 1С не сохранилось.

 
Ну, так, их можно же восстановить. Давайте, наверно, в личку перейдём (а то нас отсюда погонят за оффтоп :)), может быть, получится восстановить. Я партнёр 1С с прошлого года. Попробую через свои каналы, если обычным способом не получится.

 Так восстановите через почту. Или, если нет доступа к почте зарегистрируйте учётную запись на portal.1c.ru и там в личном кабинете зарегистрируйте продукт. Для регистрации продукта нужен его рег. номер и пинкод. Для базовой версии это тот же самый пинкод, который используется для получения лицензии. Для ПРОФ - поставляется отдельно на белом листочке. Во втором случае, если листочка нет, или потеряли - обращаетесь к франчайзи и они вам зарегистрирует продукт сами.

Аватар
Аноним
, Санкт-Петербург

Аноним, Вы писали:

Почему не сделать выбор интерфейса, повернувшись лицом к пользователю и вводя обновления постепенно в каждом интерфейсе? Гемор и отсутствие должной конкуренции.

 Да просто все новые плюшки платформы только без режима совместимости работают.

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Сообщения при проведении документов раздражают пользователей 1С
 
Бухгалтерские новости
 
Какой интерфейс программы 1С 8.3 предпочитают бухгалтеры?
 
Бухгалтерские новости
 
Такси от 1С: вам шашечки или ехать?
 
Бухгалтерские новости
 
Коты, сперматозоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров
 

»
Мнения 20
Аноним
ВЫ ПУТАЕТЕ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ И СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ!!!
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
А ничего не будет - поймают троих, выпишут штраф по 1500р, и больше не будут ловить, т.к. "уста...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
кво
Вислоухая
для чего нужно будет применять онлайн кассу ЕНВДшникам и патентщикам?  чтобы отменить ЕНВД п...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Кто бы над банками контроль установил вот уж где поле не паханное .вот где наживаются а все проис...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
вернуть не могут переплату этого года, а уж за три эхххххххххххххххххххххх
Возвратить переплату по налогам станет проще
Аноним
А деньги за аппараты содрать, каждый год "улучшают" жизнь самозанятых.
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Я направлял запрос через сайт, все работает
Новые способы, которые помогут обжаловать акты налоговиков
Клерк
yante
http://docs.cntd.ru/document/456047477 - вот этот документ, но "уже который месяц все шло не по п...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Клерк
Виталий Супрун
[b]Аноним[/b], [quote] Все очень просто, аэрофотосьемка ---> Сибирь, но зачем это вертика...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Вот именно так и происходит ,некорректность переданных данных из ПФР в ФНС организует цирковой ат...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Аноним
Al_Kor, Вы писали:Вот искренне хотелось бы чтоб налоговики прошлись по местам фактического прожив...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
yante
  А раз есть КБК, то пусть платят, а потом просто уточнятся... :)
Курортного сбора еще нет, а КБК уже есть
Аноним
Над.К, Вы писали:я понимаю почему Сталин расстреливал управленцев  Прежде чем писать такую е...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А интересно мы платим налог на имущество через банкомат ИФНС ...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Добрый день, странное, что происходит..... Да с помощью банков в 90-х ЭКОНОМИКУ грохнули до нуля....
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
Аноним, Вы писали:Может кто-нибудь может объяснить, для чего нужно будет применять онлайн кассу Е...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить Если...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
А ЧЕГО ИХ ИСКАТЬ.... ВСЕ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА   ОБКЛЕЯНЫ ОЪЯВЛЕНИЯМИ НА СДАЧУ ...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
Виталий Супрун
[b]natalisa51[/b], [quote] За 20000 все станут самозанятыми....[/quote] Ага. А потом, когда их в...
Предлагают установить стоимость патента для самозанятых до 20 тыс. руб. в год
Аноним
Закон в России - это не подразумевание, а текст. Обратитесь за разъяснениями к специалистам по ру...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
Именно что содержит. И именно это изначально подразумевал законодатель. Не верите? Поднимите исто...
AliExpress обложат НДС
Аноним
с этим абзацем тоже. Поскольку он касается дарения недвижимости, транспортных средств и др. указ...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
А у меня их не было. Я полностью согласна с мнением ВС и всех остальных в нашей стране (кроме Вас...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
о в отношении этих двух режимов все вышеуказанное правильно  Неправильно. В Налоговый кодекс...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Клерк
Al_Kor
Над.К, Вы писали:я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт рук...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
Во втором абзаце сказаноДоходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в&...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
Никакой "второй абзац" не упоминается. Вы его выдумали и они тоже выдумали.  А это что? ес...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт руководителя и пр. и...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, з...
AliExpress обложат НДС
Клерк
Al_Kor
Да послушайте, вот именно что мы находимся на профессиональном ресурсе и я профессионал с 25 летн...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1. В котором и говорится о том, что дарение между физлицами НДФЛ не облагается, кроме перечисл...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
По всем спец режимам есть максимальный размер выручки после которого "режим" теряется и переходит...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП