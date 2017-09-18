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ЭЦП для отчетности можно использовать для заверения документов на изменения в ЕГРЮЛ

18.09.17 12:15
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Собираетесь внести изменения в сведения о юрлице? И уже готов соответствующий пакет документов на подачу в регистрирующий орган (ЕРЦ). Осталось заверить подпись руководителя. Не спешите идти к нотариусу, призывает УФНС по Республике Саха.

Наверняка ваша организация направляет бухгалтерскую отчетность в налоговый орган электронным способом, значит, у организации есть электронно-цифровая подпись.

Что это дает?

Во-первых: удобство. Существует удобный сервис на официальном сайте ФНС «Подача электронных документов на государственную регистрацию». Документы для госрегистрации направляются в отсканированном виде, заявление (уведомление, сообщение) можно подготовить с помощью специализированного бесплатного программного обеспечения, которое также размещено на сайте ФНС России.

Во-вторых: экономия средств и времени. Заверение подлинности подписи заявителя в нотариальном порядке, а также  обязательного оформления нотариальной доверенности, чтобы сдать документы на госрегистрацию через представителя, теперь с данным сервисом не нужно.

В-третьих: минимизация возможных ошибок, допущенных заявителем при заполнении заявлений. Также есть удобный способ отслеживания и получения документов, подтверждающих факт внесения сведений в реестр.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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