Пенсия ИП: посчитали - прослезились

5222

Читатель нашего форума задумался о будущей пенсии. На какие щедроты от ПФР может рассчитывать гражданин, осуществлявший предпринимательскую деятельность?

Участники обсуждения в теме «уж пенсия, а ясности всё нет» произвели расчеты:

При расчете условного размера страховой пенсии используются следующие показатели 2017 года:

Фиксированная выплата - 4805 руб. 11 коп;

Стоимость 1 пенсионного коэффициента - 78,58 руб;

Т.е. ИП с 20летним стажем, выходящий на пенсию в 2017году получит в месяц: 4805.11 + 78,58 * 20 = 6376,71 рублей.

И это прекрасно, сограждане. )))

- Аноним

Напомним, наши читатели уже неоднократно задавались вопросом пенсионного обеспечения индивидуальных предпринимателей. Кое-кто даже придумывал оригинальные способы увеличения своей будущей пенсии. Так, мы рассказывали историю одной ИП, которая сама себе начисляла зарплату, платила с нее взносы. Несколько лет ПФР делала вид, что не замечает абсурдность ситуации, и сообщил об этом только при выходе женщины на пенсию. Уплаченные ею взносы канули вникуда, при расчете пенсии их не учли.

Другой читатель нашего форума хотел открыть ООО, чтобы став там директором начислять себе зарплату, считая, что это окажет более существенное влияние на его пенсию, чем фиксированные взносы.

На то, что взносов ИП, уплачиваемых в ПФР, не хватит на выплату им в дальнейшем достойных пенсий, обратили внимание в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Там придумали, как решить эту проблему: если самозанятые граждане претендуют на то, чтобы получать пенсию, то они должны отчислять взносы в том объеме, который позволит формировать им достаточную пенсию.

По замыслу АНПФ, самозанятым необходимо предложить выбор: либо оставить всё как есть и делать маленькие взносы в ПФР, но и рассчитывать на низкие пенсии, либо перевести тариф страховых взносов полностью из распределительной части ОПС в НПФ.