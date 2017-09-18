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Пенсия ИП: посчитали - прослезились

18.09.17 12:45
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Читатель нашего форума задумался о будущей пенсии. На какие щедроты от ПФР может рассчитывать гражданин, осуществлявший предпринимательскую деятельность?

Участники обсуждения в теме «уж пенсия, а ясности всё нет» произвели расчеты:

При расчете условного размера страховой пенсии используются следующие показатели 2017 года:
Фиксированная выплата - 4805 руб. 11 коп;
Стоимость 1 пенсионного коэффициента - 78,58 руб;
Т.е. ИП с 20летним стажем, выходящий на пенсию в 2017году получит в месяц: 4805.11 + 78,58 * 20 = 6376,71 рублей.
И это прекрасно, сограждане. )))
- Аноним

Напомним, наши читатели уже неоднократно задавались вопросом пенсионного обеспечения индивидуальных предпринимателей. Кое-кто даже придумывал оригинальные способы увеличения своей будущей пенсии. Так, мы рассказывали историю одной ИП, которая сама себе начисляла зарплату, платила с нее взносы. Несколько лет ПФР делала вид, что не замечает абсурдность ситуации, и сообщил об этом только при выходе женщины на пенсию. Уплаченные ею взносы канули вникуда, при расчете пенсии их не учли.

Другой читатель нашего форума хотел открыть ООО, чтобы став там директором начислять себе зарплату, считая, что это окажет более существенное влияние на его пенсию, чем фиксированные взносы.

На то, что взносов ИП, уплачиваемых в ПФР, не хватит на выплату им в дальнейшем достойных пенсий, обратили внимание в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Там придумали, как решить эту проблему: если самозанятые граждане претендуют на то, чтобы получать пенсию, то они должны отчислять взносы в том объеме, который позволит формировать им достаточную пенсию.

По замыслу АНПФ, самозанятым необходимо предложить выбор: либо оставить всё как есть и делать маленькие взносы в ПФР, но и рассчитывать на низкие пенсии, либо перевести тариф страховых взносов полностью из распределительной части ОПС в НПФ.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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10 мнений
<b>Модератор</b>
бух2007
А куда идёт 1 процент взносов в ПФ с суммы превышающей 300 тыс. дохода.

 

Туда же, куда и все остальное - преобразуется в мифические трудодни баллы
<b>Модератор</b>
бух2007

У ИП пенсия только с минимального размера взносов, до 300 тыс

 

почему? Вот на форуме пишут ИП, что им реально за взносы свыше 300 тыс ПФР начислил баллы

Энергия мысли
room111
, Мурманск
Сто раз говорил уже на форуме и еще раз повторю:
Уважаемые предприниматели, хотите достойную пенсию - сами на нее и зарабатывайте. Не нужно в пенсионный фонд что-то там отчислять, оно все превратится в пшик.. За границей предприниматели давно уже сами за себя отвечают.
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Аноним
, Самара

room111, Вы писали:

Сто раз говорил уже на форуме и еще раз повторю:
Уважаемые предприниматели, хотите достойную пенсию - сами на нее и зарабатывайте. Не нужно в пенсионный фонд что-то там отчислять, оно все превратится в пшик.. За границей предприниматели давно уже сами за себя отвечают.

 стопудово!! только не заграницу в пример..  выход один--минимизировать взносы.. нефига платить тем кто гроши дает.. а неофициальные доходы в недвигу.. куда ж еще.. и гражданам так же.. на конверты по максимуму

Энергия мысли
room111
, Мурманск
Если смотреть в идеале, то да, нужно нам отбеливать доходы и тогда у всех пенсия будет нормальная и будущее безоблачным и экономика в рост пойдет и олигархи из офшоров деньги вернут...
Но... после развала СССР и тотального ограбления народа, доверие к власти исчезло полностью. Может быть у поколения 2000-х оно появится?
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Аноним
, Москва
ПФР-афера века. Никто и никогда в стране дураков не будет на пенсии жить достойно. Для этого и придумали мифические баллы и прочую дребедень. Власть приходит и уходит, оставляя после себя хаос и разочарование.
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ИП сама себе начисляла зарплату и платила взносы в надежде увеличить будущую пенсию. Но увы...
 

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Мнения 230
Аноним
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