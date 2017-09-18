Как в ЛесЕГАИС проводить сделки с физлицами

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Все сделки с древесиной и пиломатериалами с 1 июля этого года нужно регистрировать в системе ЛесЕГАИС. Декларация о сделке существует только в электронном виде и считается официальной государственной информацией. На внесение сделки в систему у предпринимателя по закону есть 5 рабочих дней. Для перевозки древесины от места покупки предпринимателю нужен сопроводительный документ, в котором обязательно указывается собственник древесины (наименование и ИНН) и номер декларации о сделке в системе ЛесЕГАИС.

При этом обычным покупателям-физлицам сопроводительные документы не нужны.

Предприниматели задавались вопросом, как вести торговлю, если покупателю придется ждать от нескольких часов до суток, пока система ЛесЕГАИС присвоит сделке номер. Между тем раз сопроводительные документы обычному покупателю не нужны, значит и время присвоения номера декларации не должно причинять неудобств.

Кроме того, бизнесменов волнует необходимость вносить информацию о покупателе. Если в случае с предпринимателями требуется только наименование и ИНН и проблем не возникает, то от обычных покупателей нужны паспортные данные. Проблема в том, что паспорта при себе у человека может не быть, а отказать в продаже нельзя по закону.

Специалисты Департамента лесного хозяйства по СФО в ходе семинара, в котором приняла участие бизнес-омбудсмен Забайкалья, разъяснили, что в графе «паспортные данные» разрешается проставить «0». Это значит, что при продаже древесины и пиломатериалов населению и регистрации таких сделок в ЛесЕГАИС нет никаких препятствий и сложностей, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Напомним, подробнее ознакомиться с порядком учета продаж древесины можно в статье на нашем сайте «Покупаете или продаете деревянные доски и другие пиломатериалы? Важная статья для вас про отчетность ЛесЕГАИС 2017».