Минфин позволит регионам снижать налог на прибыль для среднего бизнеса

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Минфин РФ предлагает дать регионам право снижать налог на прибыль для предприятий с оборотом 150-500 миллионов рублей в год, заявил глава министерства Антон Силуанов на форуме «Опоры России».

«Мы считаем, что возможно было бы в законодательстве дать право субъектам или в федеральном законодательстве прописать о том, что ставки налога на прибыль для таких предприятий, находящихся в промежутке от 150 до 500 миллионов оборота, иметь пониженную ставку налога на прибыль», — передает слова Силуанова РИА Новости.

По словам Силуанова, это решение могли бы принимать субъекты РФ, которые заинтересованы в развитии на своих территориях малого и среднего предпринимательства. Вторым пунктом помощи малым предпринимателям министр предложил возможность увеличения предела для подачи упрощенной отчетности со 150 миллионов рублей оборота по году до 500 миллионов.

«Такие предложения мы сейчас будем готовить, когда будет обсуждаться налоговый пакет изменений, которые будут реализовываться, начиная с 2019 года. Думаю, что мы в правительстве могли бы над этой темой серьезно поработать», — подытожил глава Минфина.