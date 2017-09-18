Вендинг могут освободить от ККТ

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Нововведения в закон о ККТ требуют от владельцев вендинговых автоматов установить онлайн-кассы. Между тем представители бизнеса отмечают, что существуют такие автоматы, в которые технически невозможно внедрить онлайн-накопитель.

Например, механический аппарат по продаже жевательной резинки - он полностью аналоговый, здесь нет ни одной платы. Как в него поставить онлайн-кассу?

Этот вопрос был поднят ходе визита в Казань бизнес-омбудсмена.

Борис Титов сказал, что вопрос по выведению вендинговых автоматов из-под действия новых требований уже поставлен на обсуждение. «Мы создали штаб по контрольно-кассовой технике совместно с ФНС. Разрабатываем предложения о том, чтобы для части видов деятельности отсрочить внедрение онлайн-касс либо вовсе их освободить. По вендингам мы написали письмо с просьбой исключить это требование для них. Иначе мы рискуем увести этот вид бизнеса в тень».