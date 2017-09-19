Сумма начисленных физлицам имущественных налогов растет. Узнайте, почему

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За 2016 год физлицам начислено имущественных налогов на 24% больше, чем годом ранее, сообщает УФНС по Липецкой области.

Причем ставки налогообложения не изменились. Но существует ряд других причин увеличения начисленных сумм.

Во-первых, это рост количества объектов налогообложения, пояснили в УФНС. По итогам 2016 года в налоговый оборот вовлечено порядка 40 тыс. новых объектов налогообложения. Например, количество транспортных средств выросло более чем на 30 тысяч автомобилей, в том числе количество дорогостоящих автомобилей, в отношение которых транспортный налог исчисляется с применением повышающего коэффициента, возросло почто на 100 единиц.

Второй причиной можно назвать применение коэффициента-дефлятора при исчислении налога на имущество физлиц. В настоящее время в регионе иначисление этого налога осуществляется исходя из инвентаризационной стоимости объекта, которая умножается на коэффициент-дефлятор. На 2016 год коэффициент составил 1,329. При исчислении налоговых платежей за 2015 год значение коэффициента-дифлятора было принято равным 1,147. То есть, только в связи с применением этого коэффициента рост начислений составил 116%.



Кроме того, с 1 января 2016 года вступила в силу норма, в соответствии с которой исчисление суммы налога в отношении земельных участков, приобретенных в собственность физлицами для ИЖС, производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты госрегистрации прав на данные земельные участки в случае, если они не используются по назначению. Такое исчисление налога будет производиться до момента регистрации прав на построенный объект недвижимости.