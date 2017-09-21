Минимальная зарплата в Санкт-Петербурге вырастет в следующем году
21.09.17 11:13
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2018 год.
Это событие произошло публично, в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в рамках X Петербургского международного инновационного форума и XXI Международного форума «Российский промышленник».
Минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге с 1 января 2018 года составит 17 000 руб., в этом году она равна 16 000 руб. Губернатор отметил, что региональная минимальная зарплата в два раза больше МРОТ и значительно превышает размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге.