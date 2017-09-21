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Минимальная зарплата в Санкт-Петербурге вырастет в следующем году

21.09.17 11:13
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2018 год.

Это событие произошло публично, в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в рамках X Петербургского международного инновационного форума и XXI Международного форума «Российский промышленник».

Минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге с 1 января 2018 года составит 17 000 руб., в этом году она равна 16 000 руб. Губернатор отметил, что региональная минимальная зарплата в два раза больше МРОТ и значительно превышает размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 39
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yante
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Надежда-25
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Аноним
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Над.К
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<b>Модератор</b>
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Информацию найти не могу: если в цифрах, то какая сумма взносов планируется?  Примерно столь...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, Ваша обида несколько странна. Отца-одиночки не может быть, потому что мать всегда известн...
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Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Самое интересное то, что даже если нет доходов, то все равно плати взносы. Займ...
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nmy1
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Izem
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Клерк
Жемчужинка
Информацию найти не могу: если в цифрах, то какая сумма взносов планируется? ИП должны будут...
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Аноним
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Аноним
Есть еще административные расследования, которые по факту тоже являются проверками. Как я понимаю...
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Аноним
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Аноним
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Аноним
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Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии