Как рынку встать на учет по торговому сбору

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Розничные рынки, являясь плательщиками торгового сбора, сдают в налоговую одно уведомление, в котором указывают площадь всех своих земельных участков.

Объектом осуществления торговли в отношении деятельности по организации розничных рынков в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 413 НК признается объект недвижимого имущества, с использованием которого управляющая рынком компания осуществляет указанную деятельность.

При этом площадь розничного рынка на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов определяется как сумма площадей земельных участков и других объектов недвижимого имущества, с использованием которых осуществляется деятельность по организации розничного рынка.

Налоговым законодательством не предусмотрено представление плательщиком торгового сбора, осуществляющим деятельность по организации розничных рынков, нескольких Уведомлений по форме N ТС-1 в отношении одного розничного рынка.

Таким образом, плательщикам сбора, осуществляющим указанную деятельность, надлежит представлять в налоговый орган единое Уведомление по форме N ТС-1 и отражать в нем общую площадь розничного рынка, включающую в себя все земельные участки и иные объекты недвижимого имущества.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/18459@ от 15.09.2017.