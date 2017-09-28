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НДС и акцизы при экспорте подакцизных товаров: Минфин разъясняет

28.09.17 13:47
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При реализации товаров на экспорт налогообложение НДС производится по ставке 0% при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 НК. Указанные документы представляются в в срок не позднее 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта.

В случае если пакет подтверждающих документов не собран в течение 180 дней, момент определения налоговой базы по указанным операциям определяется на день отгрузки товаров и такие операции по реализации подакцизных товаров подлежат налогообложению НДС по ставке 18%. При этом налогоплательщик имеет право на вычет указанных сумм налога, если впоследствии представит в налоговый орган документы, обосновывающие правомерность применения нулевой ставки налога по данным операциям.

Что касается акцизов, то налогоплательщик имеет право на освобождение от уплаты акциза при совершении операций по реализации подакцизных товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, при представлении банковской гарантии в налоговый орган либо без представления банковской гарантии в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 или 2.2 ст. 184 НК, при условии представления в налоговый орган документов, подтверждающих право на применение освобождения от уплаты

Порядок применения косвенных налогов при экспорте и импорте товаров в ЕАЭС установлен положениями Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Протокола, являющегося приложением N 18 к данному Договору.

Согласно положениям Протокола при экспорте товаров применяются нулевая ставка НДС и освобождение от акцизов при представлении в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией документов, в том числе договора (контракта), заключенного с налогоплательщиком другого государства - члена ЕАЭС, и заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа государства - члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары.

Такие документы представляются в налоговый орган в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров одновременно с налоговой декларацией.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/56529 от 04.09.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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