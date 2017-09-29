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Когда доходы от получения и продажи имущества при ликвидации КИК не облагаются НДФЛ

29.09.17 10:42
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В соответствии с пунктом 60 статьи 217 НК не подлежат налогообложению НДФЛ доходы в виде стоимости имущества, полученного при ликвидации иностранной организации налогоплательщиком-акционером (участником, пайщиком, учредителем, контролирующим лицом иностранной организации или контролирующим лицом иностранной структуры без образования юрлица), имеющим право на получение таких доходов.

При этом должны быть соблюдены следующие условия:

налогоплательщик представил в налоговый орган одновременно с декларацией составленное в произвольной форме заявление об освобождении таких доходов от налогообложения с указанием характеристик полученного имущества и ликвидируемой иностранной организации и приложением документов, содержащих сведения о стоимости имущества по данным учета ликвидируемой иностранной организации на дату получения имущества от такой иностранной организации;

процедура ликвидации (прекращения) иностранной организации завершена до 1 января 2018 года.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 220 НК при продаже имущества, полученного при ликвидации иностранной организации налогоплательщиком-акционером, доходы которого в виде такого имущества освобождались от НДФЛ, такой налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов от продажи такого имущества на сумму, равную стоимости имущества по данным учета ликвидированной организации, указанную в документах, прилагаемых к заявлению налогоплательщика, но не выше рыночной стоимости такого имущества.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/55237 от 29.08.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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