Как получить скидку к тарифу ФСС

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До 1 ноября 2017 года страхователи имеют возможность получить скидку к страховому тарифу на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в ФСС.

Заявление на получение скидки к страховому тарифу можно направить в электронном виде через портал госуслуг.

К основным условиям получения скидки к страховому тарифу относятся:

- осуществление страхователем финансово-хозяйственной деятельности в течение не менее 3 лет с момента его госрегистрации до года, в котором рассчитывается скидка;

- своевременная уплата страхователем текущих страховых взносов;

- отсутствие задолженности по страховым взносам на дату подачи заявления об установлении скидки.

При наличии в предшествующем финансовом году страхового случая со смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц, страхователю на очередной финансовый год скидка не устанавливается, поясняет отделение ФСС по Брянской области.