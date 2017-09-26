Клерк.Ру
 
0
0

Что грозит работнику, который принес на работу поддельный больничный лист

26.09.17 14:45
22

Если работодатель оказался в ситуации, когда больничный лист вызывает подозрения в подлинности, необходимо направить запрос в региональное отделение ФСС с просьбой проверить порядок выдачи данного листка нетрудоспособности. Если подозрения о недействительности больничного подтвердятся, то данный листок нетрудоспособности не подлежит оплате за счет средств соцстрахования.

Более того, в указанном случае может быть применен подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, согласно которому трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае «прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня».

За подделку листка нетрудоспособности в действующем законодательстве предусмотрено два вида ответственности: гражданско-правовая (возмещение убытков), и уголовная.

В отделении ФСС по Хакасии уточнили, что ответственность предусмотрена не только для того, кто изготовил листок нетрудоспособности, но и для того, кто им воспользовался.

Если по фиктивному листку нетрудоспособности были произведены выплаты, то виновный также может быть привлечен по ст.159.2 УК РФ за «Мошенничество при получении выплат».

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»
Бухгалтерские новости
 
Количество поддельных больничных резко упало
 
Бухгалтерские новости
 
В ФСС рассказали, как распознать поддельный больничный лист
 

Посетить семинар по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»

Все семинары по теме Заработная плата. Выплаты работникам
»
Мнения 105
Аноним
Аноним, Вы писали:Добрый день. нас перевели давно.Сначала тоже было одно возмущение, а потом нашл...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Аноним
ВАС в своем постановлении отменил все решения нижестоящих инстанций, в том числе и отказ во встре...
Договор лизинга расторгнут. Как взыскать с лизингодателя оплаченную выкупную стоимость предмета лизинга
Клерк
yante
  Напишите жалобу на Банки.Ру , Сбер сам на вас выйдет, все поправит, и еще попросит "отозва...
Сбербанк отключил интернет-банк за месяц до окончания полномочий руководителя
Клерк
natalisa51
 Это просто очередные бабки с банка отмывают. Там по факты эти разработка стоят копейки,а пр...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Аноним
методичка &#8470; 19-МР -Это позор банковской системы России.
ТОП-8 скандалов с банками, которые нас поразили в последнее время
Клерк
natalisa51
 Давайте напишем петицию. отправим управляющему в банк. И на будущее, если что то хотят прид...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Аноним
А что происходит на самом деле?Аноним, Вы писали:Статья не о чем. В реальности все не так, никто ...
Как бухгалтеру «продать» себя на собеседовании подороже
Веселая бездельница
Mmmaximmm
Насколько прав заказчик и какие услуги ему можно предложить за 1000 рублей в месяц?  в Москв...
Бухгалтер за 1000 руб. в месяц — это нормально? Что возмущает коллег
Аноним
Посмеялась. За дураков что ли держат насчет удобства учета! Кстати такую же песню мне пели в нало...
Плательщикам ЕНВД и ПСН советуют уже сейчас готовиться к переходу на онлайн-ККТ
Аноним
"Вот куда наши гайки делись!"- ежемесячные платежи за банк -онлайн 2000 руб,, а  с 1 апреля-...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Клерк
sv777
Вы пишете косячит конкретный бух, до этого комментируя штраф пожарных, вот поэтому я и спросила, ...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Аноним
Я как-то зашла посмотреть на новый СББОЛ чисто из интереса, увидела, что он заточен под мобильные...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Аноним
Были в такой же ситуации 3 года назад. Срок полномочий ген. директора истекал 24 апреля. Но 1 апр...
Сбербанк отключил интернет-банк за месяц до окончания полномочий руководителя
Аноним
Налоговая, правда в бородатом 2005 году, в ходе выездной проверки запрашивала копии платежек и сч...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
 Обратилась с ремонтом стиральной машины сделали и дали гарантию на год. Через полгода машин...
Комментарий о контрагенте ООО "СПЕКТР"
Аноним
Добрый день. нас перевели давно.Сначала тоже было одно возмущение, а потом нашла возможность поль...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Клерк
yante
sv777, Вы писали:yante, Вы писали:Над.К, Вы писали:yante, а кто еще платить то может, если ТСЖ и ...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Аноним
Аноним, Вы писали:Почему в 1137 прямо не уточнили, что регистрировать таможенные декларации в Жур...
Поправки по НДС с 1 октября 2017: интервью с Чамкиной Н.С.
Клерк
Листопад5
налоговой вообще не известно о существовании трудового законодательства. Сотрудника просто так не...
Зарплата без выручки – это подозрительно
Аноним
ToT, Вы писали:Очень круто )  А по-моему, - очень полого. Бьют тя все, кто мимо проходи...
Почему быть бухгалтером круто. Пять историй о знаменитостях, которые начинали бухгалтерами
Аноним
какой-то негатив и презрение в статье, работаете НЯНЬКОЙ, ЧИСТИТЕ НОГТИ... Няня и мастер маникюра...
В массовой ошибке по сдаче имущества в аренду поставлена точка
Аноним
нам тоже сегодня сбер сделал подарок - одну подпись перевел, а другую подпись не перевел на новый...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Аноним
Al_Kor, Вы писали:Над.К, Вы писали:хоть и не таким высокобразованным диванным толкователем как вы...
ПФР осложнил жизнь предпринимателям: перерасчета фиксированных взносов не будет
Аноним
Из интервью видно, что поправок много, часть неурегулированных раньше вопросов заполнения книг по...
Поправки по НДС с 1 октября 2017: интервью с Чамкиной Н.С.
Клерк
KateK
Аноним, из Новосибирскаесть возможность поднять счет и узнать, чья сторона была не права. &n...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Клерк
Gvozdi4ca
Аноним, Вы писали:И что характерно, все крымчане по сей день говорят: "У вас в России и у нас в К...
Сколько вы уже платите за Крым? И почему Минфин хочет ввести новый налог
Клерк
sv777
Alexej 2011, Вы писали:sv777, Вы писали: И чем суд аргументировал свое требование? Счет не я...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
Почему в 1137 прямо не уточнили, что регистрировать таможенные декларации в Журнале должны только...
Поправки по НДС с 1 октября 2017: интервью с Чамкиной Н.С.
Клерк
Alexej 2011
sv777, Вы писали: И чем суд аргументировал свое требование? Счет не является первичным докум...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
об этом уже столько говорят, но денег как всегда не найдется!!! а осталось то их, детей войны, н...
Кому присвоят статус детей войны
Клерк
sv777
Alexej 2011, Вы писали:Был у нас один раз суд с поставщиком. И договор был, а счета потом в суде ...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
И что характерно, все крымчане по сей день говорят: "У вас в России и у нас в Крыму"
Сколько вы уже платите за Крым? И почему Минфин хочет ввести новый налог
Клерк
sv777
yante, Вы писали:Над.К, Вы писали:yante, а кто еще платить то может, если ТСЖ и есть товарищество...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться