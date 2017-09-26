Что грозит работнику, который принес на работу поддельный больничный лист

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Если работодатель оказался в ситуации, когда больничный лист вызывает подозрения в подлинности, необходимо направить запрос в региональное отделение ФСС с просьбой проверить порядок выдачи данного листка нетрудоспособности. Если подозрения о недействительности больничного подтвердятся, то данный листок нетрудоспособности не подлежит оплате за счет средств соцстрахования.

Более того, в указанном случае может быть применен подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, согласно которому трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае «прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня».

За подделку листка нетрудоспособности в действующем законодательстве предусмотрено два вида ответственности: гражданско-правовая (возмещение убытков), и уголовная.

В отделении ФСС по Хакасии уточнили, что ответственность предусмотрена не только для того, кто изготовил листок нетрудоспособности, но и для того, кто им воспользовался.

Если по фиктивному листку нетрудоспособности были произведены выплаты, то виновный также может быть привлечен по ст.159.2 УК РФ за «Мошенничество при получении выплат».