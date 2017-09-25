Форма РСВ меняется

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На портале проектов НПА размещен текст приказа, которым утверждается новая форма РСВ.

Так, в частности, в порядке заполнения РСВ будет указываться на недопустимость отрицательных значений. Напомним, ранее об этом сообщала ФНС письме № БС-4-11/16793@ от 24.08.2017.

Добавлено приложение № 1.1 «Расчет сумм страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также для отдельных категорий работников организаций угольной промышленности» к разделу 1.

В порядок заполнения добавлено, что плательщики взносов в регионах с пилотным проектом ФСС не представляют приложения № 3 и № 4 к разделу 1 расчета. Ранее такие разъяснения ФНС давала в своих письмах.

Изменены подразделы 1.1 и 1.2.

И еще одно изменение не может не порадовать организации и ИП, совмещающие режимы налогообложения - убираются отдельные коды для плательщиков взносов на УСН и ЕНВД (02 и 03). Теперь не надо будет искусственно разделять начисления, если взносы платятся по основному, а не льготному, тарифу.

Планируется, что новый приказ вступит в силу с 1 января 2018 года и будет применятся начиная с представления расчета по страховым взносам за первый расчетный (отчетный) период 2018 года.