Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» вызвал недовольство бухгалтеров

61 3

Некоторое время назад Сбербанк поменял интерфейс своего интернет-банка для юрлиц и ИП. Причем переход на новый интерфейс не носит массовый характер. Кто-то по-прежнему продолжает работать в старой версии «Сбербанк Бизнес Онлайн», не догадываясь о грядущих нововведениях. А некоторые клиенты «Сбера» уже переведены на новый интерфейс и не все из них по достоинству оценили его.

Читатели нашего форума жалуются на неудобства и возмущаются.

с утра зашла в сбер онлайн........ это что то с чем то!!!!!!!!!! у меня нет слов просто. КТО придумал такой "красивый" и главное удобный"""""" дизайн?

элементарные действия выполнить приходится делать столько!! телодвижений, что просто атас. Позвонила в техподдержку - как вернуть к старому? - постепенно всех клиентов будут туда переводить и возврат невозможен.

Блин, как теперь работать то??????????????????? уроды. слов нет от слова совсем!!!!!!!!!!

причем по другой организации - старый дизайн, похоже что ненадолго. зашибись, все для людей.

- Ташик777

Ох уж эти программисты, все время что-то совершенствуют. Никакой стабильности в жизни бухгалтеров.

Недавно разработчики 1С принудительно перевели пользователей на «Такси», что также вызвало бурю негодования со стороны бухгалтерского сообщества. В настоящее время на нашем сайте проходит опрос на тему «Такси», в котором вы можете принять участие.

А что же новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»? Может быть не все так плохо? Как известно, привычка – страшная сила. Но все течет, все меняется и бухгалтерам приходится привыкать к чему-то новому.

Если вы являетесь клиентом Сбербанка, поделиться впечатлением от новой обновленной версии интернет-банка можно в теме форума «любимый Сбер».