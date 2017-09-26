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Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» вызвал недовольство бухгалтеров

26.09.17 12:17
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Некоторое время назад Сбербанк поменял интерфейс своего интернет-банка для юрлиц и ИП. Причем переход на новый интерфейс не носит массовый характер. Кто-то по-прежнему продолжает работать в старой версии «Сбербанк Бизнес Онлайн», не догадываясь о грядущих нововведениях. А некоторые клиенты «Сбера» уже переведены на новый интерфейс и не все из них по достоинству оценили его.

Читатели нашего форума жалуются на неудобства и возмущаются.

с утра зашла в сбер онлайн........ это что то с чем то!!!!!!!!!! у меня нет слов просто. КТО придумал такой "красивый" и главное удобный"""""" дизайн?
элементарные действия выполнить приходится делать столько!! телодвижений, что просто атас. Позвонила в техподдержку - как вернуть к старому? - постепенно всех клиентов будут туда переводить и возврат невозможен.
Блин, как теперь работать то??????????????????? уроды. слов нет от слова совсем!!!!!!!!!!
причем по другой организации - старый дизайн, похоже что ненадолго. зашибись, все для людей.
- Ташик777

Ох уж эти программисты, все время что-то совершенствуют. Никакой стабильности в жизни бухгалтеров.

Недавно разработчики 1С принудительно перевели пользователей на «Такси», что также вызвало бурю негодования со стороны бухгалтерского сообщества. В настоящее время на нашем сайте проходит опрос на тему «Такси», в котором вы можете принять участие.

А что же новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»? Может быть не все так плохо? Как известно, привычка – страшная сила. Но все течет, все меняется и бухгалтерам приходится привыкать к чему-то новому.

Если вы являетесь клиентом Сбербанка, поделиться впечатлением от новой обновленной версии интернет-банка можно в теме форума «любимый Сбер».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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3 мнения
Клерк
natalisa51

РНКБ- то же новый интерфейс, но очень не удобный...., хотя как говорят разработчики это необходимость связано с усилением безопасности.

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Аноним
, Москва

natalisa51, Вы писали:

РНКБ- то же новый интерфейс, но очень не удобный...., хотя как говорят разработчики это необходимость связано с усилением безопасности.

 Как интерфейс связан с безопасностью? Новый СББОЛ Сбера это просто пылесос высасывающий время бухгалтера. Как правильно сказано- много ненужных придуманных движений для того чтобы получить нужный результат.

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Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» вызвал недовольство бухгалтеров
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