«Горячая линия», почтовые ящики и выступления на ТВ: как налоговики борются с серой зарплатой

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На сегодняшний день выплата «теневых зарплат» с применением «конвертных» схем остается одной из самых злободневных проблем в экономике, посетовали в УФНС Подмосковья. С одной стороны, под угрозу ставятся права работника, поскольку в случае трудового спора работодатель не несет никаких юридических обязательств перед сотрудником, с другой – нарушается налоговое законодательство.

В первом полугодии 2017 года налоговиками Подмосковья проводились различные мероприятия, направленные на снижение неформальной занятости: в инспекциях размещались номера телефонов «горячей линии» для сообщения гражданами о фактах выплаты «теневой» заработной платы, были оборудованы специальные ящики с пометкой «Сообщите нам, если Вы получаете «теневую» заработную плату и с Вами не оформлены трудовые отношения», на радио и телевидении постоянно организовывались выступления должностных лиц по данной тематике.

В текущем году налоговыми органами Подмосковья выявлено 10,1 тыс. организаций, выплачивающих заработную плату ниже минимальной оплаты труда в Московской области.

На комиссиях по легализации объектов налогообложения за 6 месяцев 2017 года было заслушано 2267 работодателей, из которых в 1028 организациях затем повысили уровень зарплаты работников. Дополнительные поступления НДФЛ составили 58,3 млн рублей.

Трудность выявления подобных нарушений заключается в том, что все они совершаются с молчаливого согласия работников, которые практически становятся соучастниками правонарушения, отметили в УФНС. Формулы готового решения этого вопроса на сегодняшний день нет. Однако понятно, что победить «теневые» зарплаты возможно только совместными усилиями неравнодушных граждан и контролирующих органов.