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Считая налоговую нагрузку, ИФНС учитывает не все налоги

27.09.17 10:47
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Читатели нашего форума получают из ИФНС уведомления о низкой налоговой нагрузке. Однако сами налогоплательщики никак не считают свою налоговую нагрузку низкой. Скорее наоборот.

Так, одна из наших читательниц была удивлена расчетом налоговиков, в котором они учли только налог на прибыль. А как же НДС, НДФЛ? Эти налоги не в счет?

Пришло уведомление из ИФНС по налоговой нагрузке за 1полугодие 2017г с наездом и угрозами проверки, типа мало платите, низкая налоговая нагрузка (имеется ООО на ОСНО). Суть письма в том, что они просто считают налоговую нагрузку,учитывая только налог на прибыль (НДС вообще в расчет не берут). Выводят процент и отправляют сравнивать к Приложению 3 концепции системы планирования выездных налоговых проверок и говорят, что наши цифры ниже....
Собственно, удалось дозвониться в ИФНС.
Говорю им: "Получили от вас.... Не согласны, не корректно рассчитано, почему берете только налог на прибыль и сравниваете с приложением №3 концепции?"
Отвечают: "Да? А какие налоги вы еще платите?
- Ну хотя бы НДС! Почему его не считаете? У нас налог.нагрузка гораздо выше.
- Ой ....ну напишите свой расчет и скиньте нам....
- Может мне лично зайти разобраться?
- Нет, приходить к нам не надо...напишите просто письмо.
Написала им письмо в ответ...все налоги + ндфл. Не пойму, что хотели ...
- Нана085

Обсуждение происходит в теме форума «Письмо из ИФНС по налог.нагрузке».

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