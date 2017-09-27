ФНС: за неформат пояснений по НДС штрафовать нельзя. Но налогоплательщиков штрафуют

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С 2017 года налогоплательщики, на которых возложена обязанность представлять декларацию по НДС в электронной форме, при проведении камеральной налоговой проверки такой декларации представляют пояснения в электронной форме по ТКС.

Формат пояснений утвержден приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@ «Об утверждении формата представления пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме», напомнили в УФНС по Республике Алтай.

В случае непредставления, либо несвоевременного представления или представления пояснений налогоплательщиком НДС не по утвержденному формату, предусмотрена ответственность в виде штрафа по статье 129.1 НК РФ:

за первичное нарушение налогоплательщик будет привлечен к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей; за повторное нарушение в течение календарного года штраф увеличится до 20 тыс. рублей.

Так, в Республике Алтай за вышеуказанное правонарушение на сегодняшний день привлечены 19 налогоплательщиков на сумму порядка 60 тыс. рублей.

Напомним, недавно Центральный аппарат ФНС при рассмотрении жалобы налогоплательщика вынес решение об отмене такого штрафа, сообщив, что привлечь к ответственности за представление пояснений к налоговой декларации НДС с нарушением формата нельзя.

В ФНС указали, что положения статей 88, 129.1 НК РФ не содержат указание на то, что, если пояснения представлены в электронном виде, но не по формату, установленному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, такие пояснения не считаются представленными.