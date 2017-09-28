Выплата действительной доли наследнику облагается НДФЛ

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При выплате наследнику действительной стоимости доли в уставном капитале ООО в связи с отказом участников ООО в переходе к нему доли, исчисляется НДФЛ.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-05/58011 от 08.09.2017.

Согласно пункту 18 статьи 217 НК не подлежат налогообложению НДФЛ доходы, получаемые от физических лиц в порядке наследования.

Вместе с тем в случае если согласие участников общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить наследнику умершего участника общества действительную стоимость доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, или с согласия наследника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

При этом доход наследника умершего участника общества в виде действительной стоимости доли в связи с отсутствием согласия участников общества на переход к нему доли, не является доходом, полученным в порядке наследования. Соответственно, положения пункта 18 статьи 217 НК в этом случае не применяются.

С учетом вышеизложенного при выплате физлицу, не получившему согласие участников общества на переход к нему в порядке наследования доли или части доли в обществе, действительной стоимости доли в уставном капитале общества, а также части распределенной прибыли суммы таких выплат подлежат обложению НДФЛ на общих основаниях в установленном порядке.