Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву

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Наша читательница поделилась с «Клерком» историей штрафа за СЗВ-М.

Сдав отчет за февраль по ТКС, компания получила от ПФР положительный протокол, в котором черным по белому было написано «Отчет принят». Как говорится, ничто не предвещало беды, но она пришла, откуда не ждали.

Через некоторое время выяснилось, что отчет хоть и принят, но не совсем принят. В нем содержится ошибка, о которой ПФР сообщил в приложении к протоколу. Суть ошибки заключается в одной букве:

В СЗВ-М одному из сотрудников, не имеющему отчества, в графе отчество была случайно поставлена буква А

За букву «А» пенсфонд наложил на компанию штраф в размере 500 рублей. Сумма хоть и не астрономическая, но бухгалтер решил не сдаваться без боя.

Во-первых, протокол был положительный.

Во-вторых, в компании не работают пенсионеры, так что никакого урона бюджету ПФР нанесено не было.

Бухгалтер составила возражение на акт ПФР:

На Ваш Акт № … от …… сообщаем, что по итогам отправки отчета СЗВ-М за февраль 2017 г. получен положительный протокол входного контроля (скан прилагается), в котором зафиксировано решение органа ПФР: Отчет принят. Семантика данной фразы предполагает, что отчет действительно принят. Указания на то, что в приложениях к протоколу содержатся противоречащие решению данные, нет. Отчет СЗВ-М за февраль 2017 содержит сведения в соответствии с п.2.2 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 №27-ФЗ, а именно:

1)Страховой номер ИЛС физлица

2)Фамилию, имя.

Отчества данное физ. лицо не имеет.

Единственной недостоверностью является наличие буквы А в графе отчество в сданном отчете.

Считаем в связи с этим чрезмерной мерой привлечение общества к ответственности, предусмотренной ч.3 ст.17 ФЗ от 01.04.1996 №27-ФЗ, ст. 11 п.2.2 (Неполнота и недостоверность)

Накануне состоялось рассмотрение этого нарушения и ПФР остался при своем мнении – штраф!

Пенсионщики пояснили, что страхователи обязаны читать Приложения к протоколу. И даже если решение органа ПФ – «отчет принят», это еще ничего не значит. Как говорится, доверяй, но проверяй.

Напомним, ранее ПФР извещал страхователей, что зеленая галочка, которая видна в программном комплексе по отправке отчетов, еще не означает, что отчет принят. Необходимо открыть протокол, в котором, в частности, можно обнаружить такие записи:

Документ принят!

Документ принят частично!

Документ не принят!

Но как показывает история нашей читательницы, открыть протокол, увидеть там информацию о принятии отчета – это тоже еще не все. Надо заглянуть еще глубже – в приложения к протоколу. Помните, как сказке – игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и т.д.

А коли не разобрал до конца эту матрешку от ПФР – плати штраф.

Бухгалтер пока не решила, стоит ли судиться с ПФР. Что посоветуете?