С какой даты платить налоги по унаследованному имуществу?

5

Нередко у налогоплательщиков возникает вопрос, с какой даты они должны уплачивать имущественные налоги в случае получение ими наследства. Ответ на него дало Управление ФНС Республики Карелия.



Для налогообложения наследуемого имущества земельным налогом и налогом на имущество физических лиц срок нахождения имущества в собственности исчисляется со дня открытия наследства, то есть, с даты смерти наследодателя. При этом неважно, что, например, с момента смерти наследодателя до регистрации права собственности на недвижимость может пройти довольно длительное время. Дата государственной регистрации права собственности на имущество в этом случае значения не имеет, и налоги должны быть уплачены с месяца открытия наследства (пункт 8 статьи 396, пункт 7 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации; часть 6 статьи 1, часть 2 статьи 14, часть 1 статьи 28 Закона от 13.07.2015 №218-ФЗ).



Необходимо обратить внимание на то, что дата, с которой начисляется налог на имущество физических лиц, определяется по следующим правилам. Если наследство открыто до 15 числа месяца включительно, налог начисляется с начала этого месяца; если наследство открыто после 15 числа месяца, налог начисляется с начала следующего месяца (пункт 5 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации).