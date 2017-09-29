Бизнесмены Кубани, ознакомьтесь со списком имущества, облагаемого по кадастровой стоимости

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Департаментом имущественных отношений Краснодарского края сформирован проект перечня объектов недвижимого имущества на 2018 год, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость

В соответствии с пп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ перечень включает административно-деловые и торговые центры (комплексы), нежилые помещения, в частности офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания.

Проект перечня размещен на официальном сайте департамента. Посмотреть и скачать его можно здесь.

Правообладатели вышеуказанных объектов недвижимого имущества в случае несогласия с включением (невключением) принадлежащих им объектов в проект перечня на 2018 год вправе подать заявление об исключении или же внесении имущества в проект перечня.

Будьте внимательны, заявление следует направить в срок до 15 октября 2017 года в адрес департамента имущественных отношений Краснодарского края (350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 36).