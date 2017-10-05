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Как считать налог на прибыль при выплате дохода от авторских прав компании из Гонконга

05.10.17 15:45
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Доходы иностранной организации от использования РФ прав на объекты интеллектуальной собственности подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.

В частности, к таким доходам относятся платежи за предоставление права использования любого авторского права на произведения литературы, искусства или науки, включая кинематографические фильмы, любых патентов, товарных знаков, чертежей или моделей и т.д.

Пунктом 4 статьи 286 НК РФ установлено, что, если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство (налоговых агентов).

На основании пункта 1 статьи 310 НК РФ налог с указанного вида дохода исчисляется по ставке 20 процентов, предусмотренной в подпункте 1 пункта 2 статьи 284 НК РФ, и перечисляется в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте Российской Федерации.

Вместе с тем между Правительством РФ и Правительством Специального Административного Района Гонконг Китайской Народной Республики заключено и действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, которое вступило в силу 29.07.2016.

Пунктом 1 статьи 12 Соглашения предусмотрено, что доходы от авторских прав и лицензий, возникающие в одной договаривающейся стороне и выплачиваемые резиденту другой договаривающейся стороны, могут облагаться налогом в этой другой стороне.

Однако такие доходы могут также облагаться налогом договаривающейся стороной, в которой они возникают, в соответствии с законодательством этой стороны, но если лицо, имеющее фактическое право на доходы от авторских прав и лицензий, является резидентом другой договаривающейся стороны, то взимаемый таким образом налог не должен превышать 3% общей суммы доходов от авторских прав и лицензий.

Принимая во внимание изложенное, при выплате резиденту Гонконга дохода от авторских прав и лицензий российская организация, являющаяся налоговым агентом, должна определить сумму налога, удержать эту сумму из доходов иностранной организации и перечислить налог в федеральный бюджет РФ по КБК 182 1 01 01030 01 1000 110.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/18805@ от 20.09.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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