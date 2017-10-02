При ввозе самолетов установят ставку НДС 0%
02.10.17 14:15
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На портале НПА опубликовано извещение о начале разработки проекта изменений в НК.
Законом будет предусмотрено установление ставки НДС в размере 0% при ввозе гражданских воздушных судов иностранного производства и для гражданских воздушных судов, производимых Российской Федерацией, включая запасные части и авиационные двигатели, используемые при ремонте воздушных судов.
Кроме того, планируется также корректировка ставки налога на имущество организаций в отношении воздушных судов.
Закон должен вступить в силу в январе 2018.